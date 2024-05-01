「小雲」起孖 皇馬逼和拜仁慕尼黑

周三(1日)凌晨歐聯4強首回合戰況峰迴路轉，拜仁慕尼黑主場出擊，一度落後之下反超前，但皇馬展現堅韌後勁，比賽末段博到12碼逼和2比2。「銀河艦隊」翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞成為主角，今仗射入2球，成為賽事史上第4位連續3屆4強入波球員，同列馬倫、C朗、奇雲迪布尼睇齊。

拜仁慕尼黑恃地利優勢，一開波就主攻，哈利卡尼，利萊辛尼先後起腳，都非常有威脅。不過，皇馬企穩陣腳後反攻，並一針見血，上半場24分鐘，卻奧斯送出美妙直傳，雲尼斯奧斯祖利亞單刀射入打開紀錄。拜仁失守後，亦不乏攻勢，包括哈利卡尼主射罰球斜出。

換邊後，皇馬幾乎拉開紀錄，卻奧斯禁區內無人看管之下起腳，僅被門將紐亞飛身撲出。拜仁避過一劫，果然有後福，戰至53分鐘，利萊辛尼右路個人突破後，勁射入網扳平，打破個人25場入球荒。

呢支德甲勁旅士氣大振，僅過3分鐘，中場穆斯亞拿殺入禁區，被皇馬右閘盧卡斯華斯基斯踢跌，球證判罰12碼，哈利卡尼主射入波，為拜仁反超前2比1。拜仁之後攻勢一浪接一浪，包括哈利卡尼射門僅斜出。

拜仁慕尼黑拉唔開紀錄，為失波埋下伏線，戰至83分鐘，中堅金玟哉禁區內踢跌洛迪高高斯，輪到皇馬獲得12碼，雲尼斯奧斯祖利亞主射入網，個人梅開二度。根據OPTA統計，呢位23歲巴西國腳由2021/22年球季計起，喺歐聯累積創造30球，包括入15球及15次助攻，屬於同期創造最多歐聯入波嘅球員，佢亦當選今場最佳球員。

兩隊今場打和2比2之後，將於5月9日凌晨踢次回合賽事。