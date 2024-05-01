金玟哉兩次犯錯成罪人　破壞卡尼紐亞紀錄之夜

拜仁慕尼黑失落德甲錦標後，歐聯成為今季捧盃最後希望，今場4強首回合主場對皇馬，整體表現更勝對手，但卻因為中堅金玟哉兩次犯錯，痛失好局未能贏波，亦令前鋒哈利卡尼、門將紐亞「紀錄之夜」蒙上陰影。

拜仁慕尼黑第一球失波，由於金玟哉走位失誤，被雲尼斯奧斯祖利亞引開後，又回身唔切，被呢位巴西翼鋒利用速度甩開，單刀射入。金玟哉下半場仲有1次，又係被雲尼斯奧斯祖利亞走甩，形成半單刀之勢起腳，幸好角度比較窄，被門將紐亞封出。

呢位南韓國腳仲未吸取教訓，比賽末段喺禁區內侵犯洛迪高高斯，被判罰12碼，拜仁由贏變和，次回合作客皇馬，肯定更難踢。

金玟哉上年夏天以5,800萬歐元(約4.8億港元)轉會費，由拿玻里加盟拜仁，成為史上最高身價亞洲球員，但表現未如理想，一度被教練杜曹打入冷宮，今年3月傳出佢想離隊。金玟哉今場災難性表現，證明杜曹之前棄用佢，決定正確，無奈拜仁另一位中堅烏柏美卡奴更不濟，加上馬菲斯迪歷特養傷，杜曹焗用「金仔」擔正，鑄成大錯。

另外，拜仁門將紐亞今仗以38歲零34日成為史上踢歐聯4強最大年齡德國球員，打破馬圖斯(38歲零31日)紀錄。哈利卡尼今屆歐聯已創造11球，包括入8球及3次助攻，成為史上單屆歐聯創造最多入波嘅英格蘭球員，可惜拜仁未能勝出，兩人創紀錄都笑唔出。