拿度16強止步告別馬德里　巨型掛幅致敬傳奇

西班牙傳奇拿度周二(30日)在主場激動人心，激戰兩盤後不敵捷克新星歷赫加，為生涯最後一個馬德里大師賽劃上句號，他形容這個星期「超感動」，而大會為這位五屆盟主在場內舉行歡送儀式，五幅巨型捧盃掛幅向這位網壇巨星致敬。

37歲的拿度以5比7、4比6負於歷赫加，無緣躋身8強，這意味着紀錄性在此五奪錦標的他結束最後一舞，「這對我來說是很特別。」已踏上告別之旅的拿度在大會安排的歡送儀式上表示：「我能夠有機會在這個場地比賽，這給了我很多，當我前往巴塞隆拿時，我不知道自己是否還能再次參加比賽。這是難忘的一周，坦白說，我唯一能做的就是感謝。」

「2005年我第一次來到馬德里參加比賽，那是我所取得最興奮的勝利之一，直到今天，得到的只是大家無條件的支持及喜愛，我只能說謝謝。」拿度的一段感言，迎來全場球迷的掌聲，而在場的太太及家姐都被感動。

大會在歡送儀式上播放了這位擁「22貫」的網壇天王比賽片段，並送上紀念獎盃，拿度接過獎盃後表示:「這是一個笑話，我明年就會回來。」他補充:「這是你在這裡送給我的一份禮物。我從馬德里的這段經歷，感受到西班牙群眾的情感...我很幸運從小能做自己喜歡的工作，我非常幸運，能夠過上我現在的生活，我不能再要求什麼了。」

儘管在任何紅土場上以16強止步的成績，對拿度來說是都是一場悲劇，然而經歷了職業生涯最絕望的18個月之後，這個表現是代表他向前邁進的重要一步。拿度帶着四場比賽離開馬德里，身體似乎仍然能挺住。拿度將準備下一站參加羅馬網賽，並再觀察身體能否應付可能要打足五盤的法網，然後準備巴黎奧運及利華盃。

至於爭取衞冕西班牙「小天王」艾卡華斯，面對德國的斯特魯夫則贏得驚險，苦戰三盤後以6比3、6比7(5比7)、7比6(7比4)躋身8強，將面對俄羅斯的魯列夫。