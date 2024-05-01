希亞路：域天拿係PSG爭歐聯重要棋子

巴黎聖日耳門上一圈次回合作客以4:1大挫巴塞隆拿後，繼續保持初嚐歐聯冠軍之夢。無可避免，焦點總會落在基利安麥巴比的身上，這位世界級球星能夠以一己之力摧毀對手，他將希望可以在今夏離開巴黎聖日耳門之前，為自己的家鄉球會取得歐聯錦標。

大家定要留意中場球員域天拿的演出。當他由波圖加盟巴黎聖日耳門時，並不是一位星級球員，但他現正演變成陣中其中一位球星。他是現代化足球的中場球員，充滿力量，能夠覆蓋球場大部份的位置，保持控球技術出眾，既可作出致命傳送，自己又有能力取得入球。

跟上一圈一樣，奧士文尼迪比利將會倒戈面對前球會。雖然他的入球數字不高，但兩回合面對巴塞隆拿的賽事一共攻入兩球，展示出他近況大勇，所以他能夠為多蒙特後防構成問題。

多蒙特上仗面對馬德里體育會表現突出，他們曾多次在西法倫球場得到8萬名主隊球迷支持下，令對方陷於苦戰。我預期他們將會在邊路位置製造空位，利用一對翼鋒切入或向前鋒富克洛作出傳中球。富洛克面對馬體會時，成功展示出其高空攻勢是相當具危險性。創造力方面，祖利安白蘭特能夠於前場為隊友穿針引線，他傳送精準及可以殺入禁區帶來危險，令對手防不勝防，所以巴黎聖日耳門定要小心看管他。

我認為多蒙特於體能方面比巴黎聖日耳門好，但巴黎聖日耳門陣中的球員較具質素，再加上上一圈作客擊敗了巴塞隆拿，我預計他們首回合可作客擊敗蜜蜂兵團，先拔頭籌。