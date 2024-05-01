港超聯　大埔衝前3主場招呼深水埗

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（1日）頭場賽事假大埔運動場爆發地區打吡，大埔主場鬥深水埗。「綠戰士」正選派出6位外援，馬高斯山度士同加比爾夥拍中堅，盧卡斯、蔡立靖及雷仙奴組成進攻三叉戟，羅振庭復任正選，與陳肇鈞坐鎮中場；深水埗繼續派出李溢晉把關，顏卓彬停賽後復出，與小田倉康太負責中場串聯，支援蘇沙攻堅。（on.cc東網周三下午3時按次收費直播）

大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

6 羅振庭

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

23 蔡立靖

26 李家豪

31 翁煦濤

33 加比爾 [C]

70 比迪高

95 雷仙奴

深水埗正選：

31 李溢晉 [GK]

10 蘇沙

11 黃靖揚

13 彭靖揚

14 宋柱浩

20 波比

21 陳灝

22 小田倉康太

24 顏卓彬 [C]

41 梁星耀

77 張廣然

大埔後備：

1 錢兆琛 [GK]

41 林志基 [GK]

3 潘子希

8 彭欽蓬

10 利馬

20 王顯琛

25 張力行

27 黃祖心

55 袁熙懃

77 郭縉諾

80 鍾偉強

深水埗後備：

1 梁興傑 [GK]

28 戴廷匡 [GK]

2 楊學敏

3 劉家城

4 基奧

15 尼高拉斯

16 張志昊

17 黃琛喆

18 林保

72 拿亞

95 利焯楠

99 鄧嘉

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（1日）再演地區打吡，大埔於大埔運動場地頭出擊迎戰深水埗。力爭衝擊前3位置的「綠戰士」，為延續不敗走勢必定主場搶攻，且看有主力復出的深水埗，能否撕破港超最強防線，踢出驚喜表現。（on.cc東網周三下午3時按次收費直播）

正處於緊密賽程的「綠戰士」上場以3比0輕取港會，今場周中賽事後，大埔即將面對冠忠南區，主教練李志堅承認排兵布陣是一大挑戰。首循環交手，大埔僅以1球小勝深水埗，李志堅預計今場會再遇到頑強抵抗：「深水埗可以踢得好防守，我哋係可以踢得好辛苦，希望盡快入波，而蘇沙係我哋需要重點應付嘅球員，雖然佢冇以前咁高速，但都唔應該畀佢對住嗰龍門嚟射。」馮冠鳴累積5面黃牌今場要停賽，鄭子森則因傷上陣成疑。

上場聯賽再有斬獲的陳肇鈞（Philip），是今季港超入球數最多的華人球員，Philip當然希望延續好腳風，但他強調球隊取勝才是重中之重：「上場有入波之後，自己去到埋門一刻都會更加有信心，但贏波係更重要，我唔在乎邊個入波，嚟到季尾希望球隊繼續保持唔失波，同埋銳利嘅進攻。」

去役不敵東方後，深水埗急需一場勝仗重拾信心，主教練陳浩然表示次循環再鬥大埔，會先注重防守：「大埔係一隊走勢好好，進攻力好強嘅球隊，我哋都係專心做好防守先，再等機會去搶分。」馬高域兄弟近幾場不在陣中，陳浩然就表示希望給予黃靖揚及梁星耀等華人球員更多上陣機會，並喜見顏卓彬坐完波監復出，相信這位隊長的復出能加強中場戰力。

顏卓彬就認為比起首循環主場作賽，作客大埔的賽事必定會更困難，但同時有信心球隊能交出更好表現：「呢幾場大家防守方面做得愈嚟愈好，希望喺出戰足總盃4強之前，儲多啲信心。」「彬仔」亦指出會有針對性部署應付陳肇鈞等大埔主力：「Philip同比迪高係好有質素嘅球員，唔可以畀佢哋太多機會上腳。」