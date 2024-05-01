場內對手、場外朋友！諶龍與桃田賢斗告別前聚舊

早前已宣布在湯姆斯盃後退出國家隊的日本名將桃田賢斗，再有昔日勁敵向他道別，中國前奧運冠軍諶龍在個人社交平台放上與桃田的合照，並對他送上祝福。

自從桃田賢斗宣布離開國際球壇的消息之後，世界「一哥」丹麥的安賽龍已在個人社交平台搶先上戴了一張他們的合照，並用中文寫了一句「是對手，也是朋友，祝你今後的生活一切順利。」。時隔幾天，去屆奧運決賽不敵安賽龍未能成功衞冕金牌的中國名將諶龍，更專程到成都賽場與桃田賢斗「聚舊」，二人談笑甚歡，而諶龍更在個人社交平台專頁，上載了8張與桃田的合照，並用英語留言:「珍惜每一刻，讓美好的時光成為珍貴的回憶。」

曾為羽毛球世界球王的桃田賢斗，自從2020年在馬來西亞遇上嚴重車禍後，一直都未能重拾當年勇，近年成績走下坡更確定無緣巴黎奧運。他將會在湯姆斯盃團體賽後御下國家隊戰衣，而日本男隊在小組已取得兩勝，將與中華台北爭首名出線。

至於香港女隊周三（1日）在優霸盃小組煞科戰，由已取得奧運入場券的盧善恩領軍，最終以直落五場以5比0大勝烏干達，贏得今屆首勝。