賽艇節新增兩項賽事划近體育園　嘉年華與民同樂

《賽馬會划越無限計劃─九龍東賽艇節暨發現號獨木舟大賽》日前假觀塘避風塘及「觀塘海濱發現號02及03」正式啟動，活動結合比賽、賽前水上活動基礎訓練和水陸嘉年華同樂日，除了新興的平板賽艇比賽外，今年新增獨木舟及直立板賽事，觀塘避風塘賽道更延長至啟德體育園對出海面，多場比賽分為200米繞標賽及5公里長途賽，設男、女、混合、個人及團隊等20個組別，採用計時賽形式進行。在觀塘海濱沿岸觀賽的市民熱烈打氣之下，參賽者傾盡全力角逐各組別冠、亞和季軍。

大批市民親臨「觀塘海濱發現號」近距離觀賞連場精彩賽事，為參賽者打氣，更即場免費參加水陸嘉年華，透過「VR虛擬實境賽艇體驗」、「1分鐘室內賽艇挑戰」、平板賽艇、直立板或獨木舟模擬體驗、室內龍舟機或獨木舟機體驗、「陸上行舟」，以及「拼船樂」等互動遊戲體驗，和家人朋友輕鬆試玩多種划艇活動，大會更設馬拉松式busking表演以及小食攤位，讓全齡同樂共融體驗，「划」出合作精神。

有興趣深入認識平板賽艇或獨木舟的市民，可參加由最鄰近九龍市區的平板賽艇及直立板水上活動中心「觀塘海濱發現號」定期舉辦的訓練班，零距離探索維港海濱延綿秀麗的海岸線。