港超聯　又僅勝！大埔「雙殺」深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（1日）頭場賽事假大埔運動場爆發地區打吡，大埔主場鬥深水埗。結果「綠戰士」憑比迪高及蔡立靖的入球，以2比1擊敗一度靠蘇沙扳平比數的深水埗。

「綠戰士」正選派出6位外援，馬高斯山度士同加比爾夥拍中堅，盧卡斯、蔡立靖及雷仙奴組成進攻三叉戟，羅振庭復任正選，與陳肇鈞坐鎮中場；深水埗繼續派出李溢晉把關，顏卓彬停賽後復出，與小田倉康太負責中場串連，支援蘇沙攻堅。

大埔乘主場之利開局搶攻，11分鐘，雷仙奴突破防線殺入禁區傳中，盧卡斯被小田倉康太干擾下射門高出。32分鐘，蔡立靖左路傳中，盧卡斯禁區內加一腳，導致深水埗球員犯手球，球證直指12碼點，比迪高操刀一蹴而就，為大埔先開紀錄。上半場補時階段再掀起高潮，蘇沙接應小田倉康太開出罰球頂入，為深水埗扳平。但僅僅1分鐘後，大埔就憑蔡立靖禁區內斜身窩利建功，完半場前火速搶回領先優勢。

換邊後，大埔攻勢未見減弱，47分鐘蔡立靖頂前，盧卡斯窄角度一射柱邊出界。58分鐘，翁煦濤傳中被波比頭鎚解圍不遠，盧卡斯打倒掛偏離目標。深水埗不乏反擊機會，但去到前場頻頻出現傳球失誤，無功而還。其後盧卡斯頭鎚頂高，未能增添比數。最終大埔將2比1勝局保持到完場，延續連勝走勢。