港超聯　斬獲遲來開齋波　蔡立靖：感謝堅Sir

大埔周三（1日）於「中銀人壽香港超級聯賽」以2比1僅勝深水埗，其中蔡立靖（Emi）為「綠戰士」轟奠勝入球，兼成功斬獲加盟球隊的開齋波。早前一度受傷患困擾的Emi，就對能夠斬獲遲來的處子球感開心，並感謝主教練李志堅的信任。

經過連日大雨，大埔運動場草地質素明顯受影響，賽後搏到一身泥濘的Emi，承認場地環境令今場比賽更困難：「喺咁嘅環境踢波係好得人驚，個波去得好快好難控制，但我哋係職業球員，係需要適應各種情況。」坑窪不平的球場，無損這位中華台北中場爭士哥的決心，完半場前Emi的斜身窩利，最終成為大埔鎖定勝局的入球，「好開心可以攻入今季第1球，我等咗呢刻好耐，因為一直冇波入令自己感受到幾大壓力，希望呢場過後，我可以有更多信心幫助大埔爭勝。」

今季加盟「綠戰士」的蔡立靖，早前一度因傷缺陣超過1個半月，他不忘感謝「堅Sir」在艱難日子裡對他的幫助：「經歷傷患嗰段時間唔容易，球員係需要有好強嘅心理質素，要多謝主教練『堅sir』，佢會一直搵我傾計幫我提升信心，冇咗佢嘅支持，我喺復出後唔會踢得出好表現。」