花劍世盃香港站　關渝澄闖正賽：驚到差點嘔

「FIE花劍世界盃香港站」周三（1日）假亞洲國際博覽館10號展館展開，首日上演女子花劍個人賽預賽，關渝澄小組賽狀態大勇直入周五（3日）正賽，另外即將首戰奧運的陳諾思和梁雅蕾亦順利晉級正賽。陳諾思大讚香港場地設備完善，主場出戰感覺良好。

今站女子花劍賽港隊有多達30名選手出戰，其中世界排名第125位的香港代表關渝澄小組賽取得5勝1負佳績，其中一場小組賽以5：3擊敗排名高97位的港隊隊友陳諾思，直接晉級正賽。賽後關渝澄（Felicia）直言感到相當驚喜：「今日發揮得好好，是自己意料之外。賽前知道抽到與Daphne（陳諾思）同組，覺得有機會出不到線，好緊張，驚到差點嘔！幸好比賽時拋開所有負面情緒，放開地打，表現出奇地好。」這是Felicia繼去年1月法國站世盃後第2次闖進正賽，她期望正賽延續穩定表現：「今次突然有所成長，我要記住比賽時心情放開的感覺，期待之後見到『full house』，相信氣氛會更好。」

至於已奪巴黎奧運資格的香港代表陳諾思小組賽以3勝3負出線，其後於預賽淘汰賽先後擊敗科特迪瓦及南韓劍手，躋身64強正賽。另一港將梁雅蕾小組5勝1負出線，其後15：5勇挫新加坡劍手，晉級正賽。其餘本地焦點劍手符妤名和鄭曉為則分別不敵南韓及法國劍手，預賽64強止步。

賽後陳諾思承認小組賽因緊張表現失準，幸及時調整心情應付淘汰賽：「小組賽前比較緊張，之後調整得不錯，正賽會對較高排名選手，都是以平常心面對，因為可以和她們有更多對賽機會不是壞事，不會給自己太大壓力。」

說到今次在香港主場比賽，Daphne一臉幸福地說：「香港比賽令我可以休息得好好，不用受時差影響，賽前一晚更回家吃飯，好開心。香港場地配套亦很完善，例如器材檢查會有『QR Code』，令我們不用在原地等候多時。」由去年首戰亞運即奪兩面銅牌，到現在世界排名已攀升至第28位，Daphne坦言感覺不真實：「之前打大賽自己像個『BB』一樣，什麼都毫無頭緒，到現在終於有少少方向。世界排名比想像中升得快，但我不會急於逼自己升上頭16，因為還未到那個水平，需要累積更多比賽經驗。」

女子花劍近年冒起，陳諾思亦成為今站焦點，不少小朋友排隊向她索取簽名和合照，她笑言「絕對明白他們的心情，因為8年前我也是這樣找張家朗合照。」