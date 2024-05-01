港超聯　傑志爭冠再鬥攔路虎東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（1日）尾場迎來「雙藍會」，東方於旺角大球場主場惡鬥「二哥」傑志。東方今場強陣出擊，由丹尼爾、高素巴耶夫扼守中路，梁振邦、馬高斯在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾身上。「藍鳥」則續由保羅把關，刑滿復出的基爾頓與米基爾、查理史葛組成中場鐵三角，前線三叉戟為恩查、迪美路夫和祖連奴。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

11 黃皓雋

14 余在言

16 梁振邦 [C]

21 丹尼爾

23 馬希偉

27 馬高斯

30 黃梓浩

傑志正選：

86 [GK] 保羅

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

10 基爾頓

17 米基爾

26 羅素

27 迪美路夫

89 恩查

90 祖連奴

95 陳晉一

東方後備：

26 廖富源 [GK]

6 郭崇毅

8 巴拉克

15 黃浩然

17 柳志成

19 于楊

22 梁冠聰

31 吳宇曦

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

傑志後備：

1 [GK] 王振鵬

8 伊高沙托尼

15 羅拔圖

16 陳俊樂

28 鄭展龍

32 袁振謙

67 畢頓

74 甘智健

77 費蘭度

96馬斐

99 潘沛軒

周三（1日）公眾假期「中銀人壽香港超級聯賽」尾場迎來「雙藍會」，東方於旺角大球場主場惡鬥「二哥」傑志。雙方上月底在首循環對碰互交白卷，加上東方近期氣勢如虹，「藍鳥」要贏波力追榜首理文的話，今場勢要出盡真功夫，球迷切勿錯過！（港台電視32及on.cc東網周三晚上6時同步直播）

東方4日內面對第2戰，主教練盧比度（Chino）承認球員難免感到疲倦，但強調球隊依然會全力以赴。上月初兩軍聯賽首循環交手，東方曾以0比0逼和傑志，比賽期間形勢不落下風，對於次循環對決Chino表示：「我哋今季對住傑志同理文兩支強隊都踢得唔錯，證明我哋嘅訓練有素，球員亦非常集中，呢場雙方都有機會贏波，但比賽當日我哋需要夠運氣，先有機會彌補實力差距。」鐘樂安仍受傷患困擾，無緣披甲。

雙方首循環碰頭一度出現球證判決爭議，但巴拉克就表示球員已忘記過去，並認為在傑志身上全取3分的目標非常接近：「今季我哋對住強隊都有穩定好表現，我哋只需要喺埋門一腳做好啲，把握好入波機會，以及繼續跟足教練Chino指示，除了要睇實米基爾之外，傑志陣中每位球員都好具質素，我哋要做好本分逐一擊敗佢哋。」

傑志剛以6球大勝香港U23，現年38歲的隊長艾里奧（Helio）先列後備下，僅踢了半場，他指體能未有太大影響，又對門將保羅、後衞費蘭度復出表示開心。球隊暫時以3分落後榜首理文，Helio強調餘下比賽沒有失分空間，對東方會全力爭勝：「今場一定難踢，因為東方戰術執行得好好，防守穩固。只要仲有機會爭標，我哋絕對唔會放棄，但首先今場要贏先。」好消息是基爾頓、羅拔圖能刑滿復出，惟上場再次傷出的明加索夫則上陣成疑。

前鋒潘沛軒上場因傷被換出，但他透露傷勢未有大礙，或可趕及披甲。球隊早前首循環對東方失分而回，「潘沛」承認進攻表現一般，今場希望做好每個細節，爭取贏波：「其實我哋嗰場都有入波機會，只係可能差最後一腳處理差少少，所以入唔到波。自己如果有機會落場，會跟教練嘅指示，集中做好每一吓逼搶、走位、傳球同射門。」