花劍世界盃預賽止步　符妤名：團體賽「贏回來」

港隊於周三（1日）出戰「FIE花劍世界盃香港站」，賽事首日進行女子個人賽，現場對拼相當激烈，其中世界排名前列的符妤名於小組賽突圍並以亮眼戰績直入預賽淘汰賽，惟其後惜負法國劍手無緣晉級正賽；另外去年於亞青賽摘銀及世青賽摘銅的女花新星黃純一，則於小組賽遺憾出局。

現世界排名56位的符妤名，於小組賽先後擊敗奧地利、法國、德國、美國及同樣來自香港的馬靖喬，僅一場負小組全勝的匈牙利劍手，以6戰5勝獲小組出線，隨後於預賽淘汰賽面對法國劍手Le Chanjour Pauline，即使獲主場粉絲落力打氣下，惟符妤名力戰下仍以12比15惜敗，無緣晉級正賽，但仍獲現場觀眾送上熱烈掌聲。

符妤名賽後坦言不滿意自己表現，「自己小組賽時狀態良好，覺得淘汰賽應該都會贏，始終對手過往成績不算出色，相較下有差距，但自己表現不理想，未能調整好狀態，令對手在比賽中段拉開比分，儘管後半段扳回進攻優勢但已經追不上分差」。符妤名的淘汰賽是今天賽事壓軸，成為了全場焦點，「我得分時聽到觀眾席傳來熱烈的掌聲及支持，但因全神貫注於比賽當中，所以不會因此而緊張」，對於之後的團體賽，她眼神堅定表示：「一定要贏回來，彌補今日的遺憾」。

隨着香港站之後緊接出戰上海站，符妤名定下目標：「至少要入到64強，希望繼續提升自己，於落後的情況下也能頂住壓力追分，更理想的情況是開賽就能抓到機會拉開比分，一氣呵成取下勝利」。

至於去年於亞洲青少年錦標賽摘銀及世界青少年錦標賽摘銅的女花新星黃純一，今日於小組賽以2勝4負晉級預賽淘汰賽，其後於預賽128強淘汰賽以6比15不敵韓國劍手PARK Jihee，預賽止步遺憾出局。

年僅17歲的香港小將黃純一（Elize）對戰果未有感到失落，「很榮幸能成為港隊一員參加本地舉辦的國際賽事」，談及今日表現，她坦言：「始終打完世青沒過多久，加上其他比賽，全身上下都很疲勞，是次比賽可以算是一個很好的調整機會，加上成年賽不是現階段目標，主要吸收更多經驗為將來青年賽做準備，亦希望往後可以不斷進步達到理想名次」。