地頭出擊偷襲PSG　多蒙特快攻誓搶頭胡

歐聯4強首回合，多蒙特主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），德甲勁旅多蒙特往往趁有地利優勢，先下手為強，包括近6次歐聯主場出擊，有5次先入波。法甲豪門巴黎聖日耳門防線不穩，尤其係門將基安盧基當拿隆馬不時「派膠」犯錯，存在暗湧，隨時被對手偷襲，不妨博多蒙特第一隊入球。（Now 643周四凌晨3時直播）

兩隊曾於今屆分組賽同組，多蒙特兩循環鬥PSG，雖然只有1和1負，但最終仍然力壓對方，以小組首名出線，可見「蜜蜂兵團」整體發揮比較穩定，並且已經跨屆近10場歐聯主場不敗，獲得6勝4和，包括今屆16強及8強對燕豪芬、馬德里體育會，都係靠主場贏波，先至晉級；今仗必須把握地利，主攻爭勝，否則次回合造訪法國，將會陷入劣勢。

多蒙特中前場不乏數胡高手，前鋒富克洛、中場沙比薩近期頻頻入波，加上查頓辛祖回巢以來，演出大翻身，「蜜蜂兵團」有力先開紀錄。

另邊廂，PSG後防表現經常慌失失，門將基安盧基當拿隆馬喺8強首回合對巴塞隆拿，就因為2次失誤，成為輸波罪人。PSG兩回合對呢支西甲球隊，都係先失波嘅一方。幸好陣中擁有基利安麥巴比、奧士文尼迪比利等進攻猛將入波，先至可以收復失地晉級；不過以PSG慢熱風格，今場可能又會先落後，多蒙特第一隊入球值得捧場。

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