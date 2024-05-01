港超聯　傑志再失分！1比2輸東方

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（1日）尾場迎來「雙藍會」，東方於旺角大球場主場惡鬥「二哥」傑志。「藍鳥」雖一度靠迪美路夫頭槌扳平，但對方射手巴科爾尾段射入奠勝一球，最終以1比2落敗，暫時打多一場，落後榜首理文3分。

東方強陣出擊，由丹尼爾、高素巴耶夫扼守中路，梁振邦、馬高斯在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾身上。「藍鳥」則續由保羅把關，刑滿復出的基爾頓與米基爾、查理史葛組成中場鐵三角，前線三叉戟為恩查、迪美路夫和祖連奴。

近況出色的東方形勢佔優，23分鐘馬高斯殺入禁區，趁對方後衞解圍不遠順勢起腳，被保羅撲出。1分鐘後，高素巴耶夫接應角球輕鬆頂入，助球隊打開缺口。東方36分鐘再有黃金機會，巴科爾策動反擊，黃皓雋可惜射中網側。不過補時階段，迪美路夫頭槌為傑志扳平，兩隊半場踢成1比1。

易邊後東方差點再次領先，余在言落底傳中，巴科爾飛身卻頂斜。傑志隨即換入陳俊樂、費蘭度，但攻勢未見太大威脅，反而65分鐘東方禁區頂博得罰球，余在言射高。「藍鳥」之後壓前進攻，令後防暴露大量空位，尾段東方一次反擊機會，巴科爾無人看管下射入，最終傑志以1比2落敗，全失3分。