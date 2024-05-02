查頓辛祖「美斯上身」　多蒙特1比0贏PSG

周四(2日)凌晨歐聯4強首回合大戰，多蒙特主場1比0擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，次回合作客法國唔輸就入決賽。「蜜蜂兵團」今仗演出超卓，尤其係1月由曼聯借用嘅查頓辛祖大發神威，佢全場錄得12次成功過人，係自2008年嘅美斯之後，近16年歐聯4強最高紀錄。

兩隊今場勢均力敵，多蒙特早段攻勢更入肉，14分鐘沙比薩窄位狂抽被擋，36分鐘富克洛接應長傳，突破越位單刀射成1比0。換邊後PSG大反擊，基利安麥巴比曾妙射中柱，門前混戰後阿舒拉夫補射又中多次柱，註定PSG冇運行，最終多蒙特小勝1比0，歐聯主場不敗走勢增加至11場。

多蒙特今場最搶鏡球員非查頓辛祖莫屬，呢位右翼今場不斷衝擊PSG防線，據Opta數據，佢全場有12次成功扭波過人，唔單止係今屆歐聯最高紀錄，更加自2008年美斯(巴塞隆拿)對曼聯後(16次過人)，近16年歐聯4強最高過人紀錄，而且佢創造機會(3次)、爭搶成功(13次)、重奪球權(7次)數據都係全隊第1，認真犀利。

多蒙特教練泰錫賽後表示：「團隊發揮非常好，我哋值得贏波，多蒙特本來可以入多幾球，但PSG亦都有機會入波，所以呢個戰果係OK。球員今場有好多跑動，但想入歐聯決賽就要付出，次回合只要和波就搞掂，但我哋一樣想贏，依家有些微優勢，係入歐聯決賽嘅好機會。」