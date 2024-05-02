同邊個講？　多蒙特：欠查頓辛祖一個道歉！

英格蘭球星查頓辛祖同曼聯領隊坦哈格反面後，1月份以外借身份回巢多蒙特，估唔到依家有機會踢歐聯決賽，而佢喺4強首回合嘅精彩表現，就令球迷拍爛手掌。多蒙特官方社交平台X隨即抽水，叫曾經質疑佢嘅人向查頓辛祖道歉，矛頭疑似指向曼聯領隊坦哈格。

查頓辛祖喺歐聯4強，用犀利突破搞到PSG後防風聲鶴唳，雖然官方最佳球員畀咗中堅曉姆斯，但各大媒體嘅評分都係查頓辛祖最高。多蒙特社交網賽後出文：「你哋全部人欠查頓辛祖一個道歉，我哋一直都好熟悉佢嘅能力。」查頓辛祖季初被坦哈格公開批評練波態度差，佢之後反擊坦哈格講大話，一直搵佢做「代罪羔羊」，由於查頓辛祖一直拒絕向坦哈格道歉，結果1月被踢返去多蒙特，唔少球迷都認為多蒙特呢番「道歉」言論係指向曼聯。

現年24歲嘅查頓辛祖吐氣揚眉，佢賽後亦感激多蒙特栽培：「我17歲就加盟多蒙特，係呢支球隊同多蒙特球迷接受我，好感激佢哋嘅支持同痛錫，我落場總係付出100%。」被問到下季會唔會留效多蒙特，查頓辛祖就話：「我唔知道，依家我只想專注當下。」據報多蒙特希望正式向曼聯買斷查頓辛祖，但消息指曼聯要求收4,500萬鎊轉會費，成為交易最大障礙。