希亞路：首都狼主場守得住

羅馬及利華古遜這兩支歐洲近況炙手可熱的球隊，今仗將會作出正面交鋒，一同爭奪其中一個歐霸決賽席位，並有可能會演變成一場經典賽事。

我認為沙比阿朗素定會成為世界年度最佳領隊，他不但終結了拜仁慕尼黑長時期壟斷德甲冠軍的局面，目前為止各項賽事還保持不敗，如今更加正在追逐三冠王的美夢。

利華古遜大踢令人興奮的進攻足球，但後防方面一樣那麼穩固，中場格列沙卡及柏拉斯奧斯一直擔當保護3人防線的重任。一對翼衞阿歷斯基莫度及謝利美費林邦於進攻時極具效率，為隊友製造機會，其中邦尼菲斯特別受惠，事關他經常出任單前鋒。

如今每一個人的話題，都正正是圍繞着年僅20歲的科利安華迪斯，他絕對是其中一位表現最突出的年輕小將。他不但可以憑遠射取得入球，亦可殺入禁區製造危險，同時更加能夠為隊友製造入球機會，我認為今仗他是利華古遜的關鍵人物。

自從迪羅斯中途上任成為羅馬領隊後，火速帶領球隊重返正軌。他是羅馬的傳奇人物，所以他的上任產生了巨大的利好因素，而且在球場上的成績也相當出色。

盧卡古及保羅戴巴拿相當具質素，但他們需要一個好領隊才可發揮出他們的最佳表現。迪羅斯現正做得相當好，故此當這支意甲勁旅進攻時，要小心提防該兩位的球員串連得宜，其中盧卡古亦於高空攻勢時亦能產生巨大威脅。

跟迪羅斯以往一樣，羅馬將會在主場奧林匹高球場表現得充滿激情，氣氛將會非常熾熱。雖然他們有能力為利華古遜帶來麻煩，但沙比阿朗素今季曾多次帶領球隊成功克服重重困難，我預計今仗最終雙方會打成平手。