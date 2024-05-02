可藝堅定意志放膽攻　從經驗中改進學習

本屆「Panasonic學界籃球邀請賽」雲集學界各區精英球隊，屯門區代表嗇色園主辦可藝中學再度出擊，處於男子A組將挑戰英華書院等學界勁旅。可藝能否製造驚喜，打破壟斷局面，值得期待！

實現屯門區4連霸的嗇色園主辦可藝中學，上屆於「Panasonic學界籃球邀請賽」分組賽止步，今年再次向4強發起挑戰，希望打破港九強敵壟斷局面。有份參與上屆賽事的鄭峻謙如今已成為隊長，鼓勵隊友在節奏明快的比賽中，果斷把握進攻機會。

幾位師兄畢業後，鄭峻謙接過隊長一職，經歷了本學年連場硬仗，Martin希望一班後輩能有所成長：「今年好多球員由B Grade升上嚟，大家經驗比較不足，頭一兩場都未意識到比賽嘅重要性，其實係可以打得惡啲。」他亦分享到今屆可藝打法的轉變：「上年偏注重投射同內線，今屆會更講求快攻及衝擊性，多咗切入分球同剷籃。」

作為屯門區傳統強隊，可藝去年於精英賽先後不敵英華及男拔兩支決賽球隊，最終8強止步；鄭峻謙希望再向兩支九龍區對手發起挑戰，並激勵球隊落到場，必須打出堅定意志：「防守要更加積極，進攻要更加堅定，放膽起手唔可以再猶疑。」

可藝男籃

教練：梁民熊

隊員：鄭峻謙、方梓聰、周嘉濠、陳日朗、陳建成、翁灝謙、王俊豪、王誠宇、林嘉軒、張智皓

本學年成績：屯門區冠軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）