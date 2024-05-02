市民齊撐港隊　蔡俊彥李逸朗主場闖正賽

「FIE花劍世界盃香港站」周四（2日）假亞洲國際博覽館10號展館，上演男子花劍個人賽預賽，香港代表蔡俊彥和李逸朗順利躋身周五（3日）正賽。蔡俊彥感謝市民入場支持，坦言失落奧運後身心俱疲，望在香港賽重拾信心。

香港首辦FIE花劍世界盃分站賽，周四（2日）舉行的男子花劍個人賽預賽吸引本地小學帶隊入場觀戰，不少市民特意請假入場，更有父母帶同正學習劍擊的子女，一睹世界級劍手英姿。世界排名第18的蔡俊彥於小組賽發揮不算理想，以3勝3負晉級，其後在淘汰賽以15：5大勝港隊的麥朗圖，之後對排名第1位的法國19歲劍手Anas Anane則以15：13險勝，成功晉級周五（3日）正賽。

至於世界排名第84的港將李逸朗，雖在小組賽僅獲2勝4負，但之後愈戰愈勇，15：11淘汰西班牙劍手後，對中國的Yuncong Tang鬥戰至腳傷，經治理後以15：14險勝，贏得不少掌聲。其餘焦點，崔浩然以14：15憾負意大利劍手Federico Pistorio，與楊子加、吳諾弘、陸俊樂、招文韜同樣預賽64強止步，至於上月宣布退役的張小倫則在預賽128強止步。

蔡俊彥（Ryan）賽後承認失落奧運後狀態一直未如理想，仍需要時間調節：「自從去不到奧運之後，感覺之後的比賽都『唔知為乜』，雖然好想振作起來，但身體好誠實，現時身心都覺得好疲累。今日其實賽前有看對手片段研究打法，但中段戰術行不通，令我有點慌張，最後盡力『搏一搏』才沒事。」

Ryan感謝市民平日亦抽空入場觀戰，打氣聲成為他想贏的動力：「好想在自己屋企贏給家人看。」他期望在個人賽和團體賽有更佳表現，努力找回信心。頂住腳傷反勝出線的李逸朗賽後興奮表示，「好開心在自己屋企比賽，所以不想輸，咬實牙關撐下去。」張小倫亦言在香港主場「最後一舞」，感覺圓滿。

明日（3日）上演個人賽正賽，男女子世界Top 10劍手將悉數登場，激戰可期！男花正賽將於中午12時起展開，世界排名高踞第6的香港「劍神」張家朗，將於64強大戰排名326的南韓劍手Minseo Choi，蔡俊彥迎來前世界第一美國劍手陳海翔，李逸朗則硬撼世界「1哥」艾堅。女花方面，關渝澄、陳諾思和梁雅蕾將於早上11時起分途出擊，值得留意。（港台電視32台早上11時起直播）