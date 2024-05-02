【歐霸】馬賽阿特蘭大鬥攻入球騷

今晚歐霸盃4強首回合，法甲沒落豪門馬賽，主場迎戰意甲勁旅阿特蘭大。馬賽已經孤注一擲，將目標全放晒喺歐霸上，阿特蘭大不嬲重攻輕守，況且兩軍都有後防主力坐波監，今場勢必鬥攻搶先機，2.5球入球大係不二之選。（Now 644周五凌晨3時直播）

馬賽今季處於多事之秋，內部極度混亂兼兩度易帥，由於爭前4機會渺茫，決定改變策略，放棄聯賽專攻歐霸，希望藉捧盃取得下屆歐聯入場券。馬賽近6場淘汰賽法定時間錄3勝1和2負，包括8強兩回合逼和賓菲加2比2，靠互射12碼驚險過關，呢6場亦有5次開3球或以上，射手奧巴美揚及莫恩巴拿頻頻有士哥，不過中堅基葛特今場要停賽，對於防守方面影響極大。

另邊廂，阿特蘭大一向崇尚進攻，尤其係客場更會以攻代守，近5場歐霸作客，有4次開3球或以上，包括8強首回合造訪晏菲路大勝奪標熱門利物浦3比0，打破「紅軍」33場主場不敗身，最終兩回合計贏3比1，自1988年後再度進身歐洲賽4強。箭頭施卡馬卡近4場歐霸有4球進帳，腳風轉順，就算有守將伊沙克希恩服刑，亦不改其客場搶攻嘅作風，隨時合演入球騷，2.5球大盤更好路。

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