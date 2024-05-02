毋懼挫折享受做Underdog　莊文歷盼挑戰列強

港會今季成績中規中矩，不過今次故事的主角莊文歷（Dominic）演出惹人好感，成為隊內其中1個亮點，這位澳洲翼鋒稱雖然港會為業餘球隊，但無損其鬥志，盼向一眾港超列強發出挑戰：「由細到大無論做咩我都遇過好多挫折，所以我好享受做Underdog（處於下風），令低估我哋嘅人跌眼鏡。」■圖、文：鄧文滔

澳洲作為體育強國，在籃球、欖球及游泳等項目於國際賽場的成績一向有保證，惟足球不算突出，生於悉尼的Dominic亦承認，足球在當地不算盛行，直到5歲時入場親眼見證澳洲擊敗烏拉圭打入2006年世盃決賽周，令小時候接觸多項運動的Dominic愛上足球：「嗰陣仲好細個，但我一世都會記得完場之後，個氣氛係幾咁正，心諗如果大個之後代表國家隊，喺幾萬人面前踢波就正啦。」

10歲起試腳狂食閉門羹

可惜Dominic足球夢並不順利，他從10歲起到不同澳職球隊的青年軍試腳，皆慘食閉門羹，他慨嘆：「次次去試腳，教練都話我未夠好，不過我冇諗過放棄，繼續練習，希望可以打到上職業，就算踢唔到最頂級聯賽都冇所謂，因為足球係我嘅全部。」

苦練7年終有回報

幸好Dominic花上近7年時間不斷增進球技後，終於得到球隊垂青，17歲跟當地第3級聯賽球會NWS Spirit的青年軍簽約，翌年更獲提拔上一隊，他語帶感觸道：「證明自己努力咁耐係有回報嘅，尤其之前咁多年都冇青年軍收我，屋企人都勸我唔好再花時間喺足球度。」但好景不常，Dominic之後遭遇前十字韌帶重創，要養傷近1年，令他瞬間由天堂跌落谷底，慶幸Dominic未有被傷患打倒：「當時一隊教練好畀機會我，點知踢咗幾場就受重傷，復出之後覺得膝蓋有啲唔舒服，不過我keep住操弗啲，有信心依家嘅我，比受傷前嘅自己更強！」

Dominic去年年中為尋找突破，毅然前往香港，到港超球隊東方試腳，縱使最終未能與東方簽約，但他透露東方教練團協助他到港會落班，為此非常感激：「當時就嚟開季啦，但冇得加盟東方，有啲唔知點算，好彩東方幫我聯絡港會，先有得踢港超。」雖然港會為業餘隊伍，實力難以與港超前列球隊相比，但Dominic仍然想向球迷證明實力，他笑言：「我嘅足球生涯到目前為止，成日遇到挑戰，令自己有唔服輸嘅心態，就算同傑志理文呢啲強隊踢，都唔想輸少當贏。」

【莊文歷檔案】

全名：Dominic Sy Johns

出生日期：2000年4月12日（24歲）

國籍：澳洲 位置：翼鋒

身高：1米77 球衣號碼：7

現效力球隊：港會

曾效力球隊：NWS Spirit（澳洲）

學剪片多一技傍身

莊文歷稱足球以外，自己亦很喜歡拍片，過去在澳洲亦有為其他公司攝錄體育賽事，現時則會拍攝足球教學影片，並上載至其經營的IG帳戶constantpursuit_，他一邊展示其IG帳戶，一邊笑道：「依家放上IG啲片唔算好長，但都要分幾日先剪得哂，就當學多樣嘢傍身，之後教波一定有用。」他續道：「剪片確係幾複雜嘅，所以我覺得識整片嘅人特別有型，而且當剪完之後睇番自己嘅作品，滿足感真係好大，有時練完波寧願返屋企執片，都好過喺度hea。」