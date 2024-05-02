馬德里網賽　艾卡華斯8強止步　無緣3連冠

力爭在馬德里公開賽連贏3屆冠軍的艾卡華斯周四（2日）於8強與來自俄羅斯的魯列夫激戰3盤後，以盤數1比2（6：4、3：6及2：6）落敗，無緣在這項賽事歷史性取得3連冠。

艾卡華斯在2022及2023年兩度在馬德里公開賽封王，本屆目標自然是成為歷史上第1位在這項賽事取得3連冠，這位20歲的西班牙球手初段入局較快，先贏1盤6：4。

但魯列夫未有放棄，之後連贏兩盤6：3和6：2，經歷超過兩小時的激戰後，終於反勝世界排名第3的艾卡華斯，中止對方在馬德里公開賽14連勝的走勢，亦令對方3連冠夢碎。

魯列夫全場表現出色，整場比賽總共打出了30個致勝球，他賽後受訪時坦言獲勝關鍵在於自己能保持冷靜：「我在整場比賽都很冷靜，即使輸了首盤，亦沒有抱怨半句，幸好隨着自己狀態提升，發球手感也愈來愈好，才得以收下勝利。」

魯列夫續道：「我在剛過去的6個星期表現一般，不過每位球手總有機會遇上低潮，最重要是保持正面，努力打出好表現。」魯列夫接下來將於4強將對上來自美國的富斯。

此外，22屆大滿貫單打冠軍、5屆馬德里網賽冠軍的37歲西班牙傳奇拿度，早前於16強激戰兩盤後以5比7、4比6不敵捷克新星歷赫加，無緣躋身8強，由於外界預期本年將是「泥地王」職業生涯最後1年，因此是役有可能是拿度最後1次以球手身份，踏足馬德里網賽賽場。