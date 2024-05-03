利華古遜雙蛋贈羅馬　誓寫「不敗3冠」奇迹

周五(3日)凌晨歐霸盃4強首回合，德甲盟主利華古遜勇不可擋，作客2比0擊敗意甲勁旅羅馬，晉級決賽形勢大好，同時將今季各項賽事不敗紀錄增加至47場。利華古遜今季已拎德甲冠軍同打入德國盃決賽，距離全季不敗做「3冠王」嘅奇迹只差6場！

利華古遜上季歐霸盃喺4強被羅馬淘汰，今場復仇戰踢出精彩一仗，早段羅馬形勢較佳，盧卡古曾頭槌頂中楣，但利華古遜反擊凌厲，28分鐘藉羅馬後防犯錯，阿歷斯基莫度助攻科利安華迪斯射入。利華古遜領先後繼續穩守突擊，73分鐘憑艾特列治遠射直飛死角，首回合取得2比0大好優勢。

利華古遜今季所有賽事47場不敗，仲差1場就追平賓菲加喺1963至65年間所創、48場賽事不敗嘅「歐洲10大聯賽」紀錄，周日(5日)德甲作客法蘭克福有望實現。利華古遜距離「不敗3冠」奇迹，仲有3場聯賽、1場德盃決賽同2場歐霸賽事。

利華古遜教練沙比阿朗素賽後表示：「我哋踢得好成熟同好有紀律，過程唔算特別精彩，但做到晒我哋需要做嘅事，上季輸畀羅馬嘅傷口令球員更有動力，呢隊波喺過去一年進步咗好大，整體嚟講今場踢得好同有好嘅戰果，但唔好忘記仲有次回合要踢。」