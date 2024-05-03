熱刺3連敗　爭入歐聯機會渺茫

熱刺嘅英超前4夢周五(3日)凌晨受重大打擊，佢哋作客慘吞車路士2蛋，聯賽3連敗後繼續排第5位，落後踢多1場嘅阿士東維拉7分，來季出戰歐聯機會渺茫。熱刺領隊普斯迪高路向來冷靜，今仗都頂唔住喺場邊大發脾氣指罵球員，佢賽後承認熱刺依家信心跌落谷底。

熱刺連輸畀紐卡素同阿仙奴後，今場作客車路士繼續頹勢，24分鐘又一次喺死球失守，杜利奧查洛巴接應罰球輕鬆頂入。熱刺反撲但威脅有限，喺72分鐘再失多球，高爾彭馬主射罰球中楣彈出，尼高拉斯積遜補一頭頂入，最終車路士2比0贏出呢場「倫敦打吡」。

普斯迪高路比賽期間喺場邊大發脾氣，大聲呼喝球員「停止回傳」，佢賽後表示：「我覺得球員對熱刺嘅足球失去自信同信念，修補嘅責任係喺我身上，失波唔係問題，問題係我哋冇踢出自己嘅風格。我哋一直好有競爭性，但係今場完全達唔到要求。」

熱刺開季頭10場踢出8勝2和佳績，一度被視為爭標份子，估唔到依家連前4席位都幾乎不保，佢哋落後阿士東維拉7分，想入前4除咗要贏晒最後4輪，仲要望維拉餘下3輪有至少2場失分，機會相當渺茫。