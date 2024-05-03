維拉主場慘敗　英超球隊歐洲賽面臨全軍覆沒

奧林比亞高斯前鋒阿尤比艾卡比(左)今場射入3球。(Getty Images)

周五(3日)凌晨歐協聯4強首回合，阿士東維拉主場出擊，以2比4不敵希臘球隊奧林比亞高斯，爆出6.9倍冷客W及125倍波膽。 一旦維拉次回合未能收復失地，英超球隊就會喺今屆歐洲3大盃賽全軍覆沒。

阿士東維拉排英超第4位，賽前備受睇好可以贏波，主W熱到只有1.32倍。不過，開波之後卻係另一回事，奧林比亞高斯反客為主，阿尤比艾卡比射入2球，上半場29分鐘已經領先2比0。

雖然阿士東維拉憑奧尼屈堅斯、穆沙戴亞比各建一功扳平2比2，但戰至56分鐘，杜格拉斯雷斯喺禁區內犯手球，被判罰12碼，阿尤比艾卡比主射入波，完成帽子戲法，為奧林比亞高斯再次領先，跟住聖迪亞高希斯遠射省中對手改變方向入網，奧軍拉開紀錄至4比2。

84分鐘維拉獲得12碼，原本有機會追近紀錄，但係杜格拉斯雷斯主射宴客，呢位25歲巴西國腳成為輸波大罪人。維拉主場輸2比4，次回合作客更加難翻身，由於歐聯及歐霸盃4強已經冇英超球隊，如果連維拉都出局，意味英超球隊無法問鼎今屆歐洲賽錦標。

另一場歐協聯4強首回合，費倫天拿憑列卡度蘇迪爾、比洛迪、 尼蘇拿各入1球，主場以3比2擊敗布魯日。