一個時代結束！桃田賢斗隨日本出局正式告別

一個時代的結束！日本羽毛球名將桃田賢斗，周四隨着國家隊在湯姆斯盃團體賽不敵馬來西亞，8強止步，也正式告別國際舞台，然而這位曾叱吒球壇的傳奇人物揚言在羽毛球上還有下一個夢。

在成都舉行的湯優盃已進入8強淘汰賽階段，日本隊遇上馬來西亞，世界第5的奈良岡功大沒有上陣，而被編為第3單的桃田賢斗則安排在第五場的名單上，不過，日本隊爭逐4場後以1比3被淘汰，桃田賢斗無緣上場，前天在小組賽與中華台北的李佳豪一戰，成為了他在國際賽上的「最後一舞」。

29歲的桃田賢斗賽後走到球員席與總教練朴柱奉握手擁抱，並以鞠躬行禮，亦向在場觀眾揮拍致謝，意味着一代球王正式告別國際賽場。

曾於10年前(2014年)協助日本奪得湯姆斯盃的桃田賢斗，先後在2018及2019年奪得羽毛球世界冠軍，並登上「世一」，至今仍保持單季奪得11冠的紀錄，走上職業巔峰，然而2020年在馬來西亞比賽後遇上嚴重車禍，休養一年後復出又確診新冠肺炎，東京奧運小組賽已出局，至2021年11月才終結長達22個月的錦標荒，在印尼大師賽奪冠。不過，桃田近年在比賽的表現不穩，難重拾當年勇，最終上月宣布在湯姆斯盃後退出國家隊。

即使告別羽壇，但他仍深愛羽球，「從我開始打羽毛球到現在，過程中有挫折也有收穫，但我一直對羽毛球保持熱情，我現在正尋找新的自己。」他近日受訪時稱對羽毛球仍有夢想:「目前日本羽毛球的知名度還不太高，希望之後能夠從事提高日本羽球地位及知名度的活動。」

至於中國隊在另一場8強戰，在石宇奇領軍下以3比1擊敗衞冕冠軍印度，時隔3年再躋身4強，將與馬來西亞爭逐決賽席位。