港超聯　香港足球明星選舉公眾投票　陳肇鈞暫成票王

「2023-24香港足球明星選舉」周四（2日）起接受公眾投票，而截至周五（3日）早上11時，大埔中場陳肇鈞（Philip）以1,211票成為「票王」，更在新增設的港超聯最佳港隊球員一獎中遙遙領先，而最佳教練則由東方主帥盧比度暫時跑出。

今屆頒獎典禮移師至香港會議展覽中心進行，並設有18個獎項，球迷可在周四起，直至5月26日晚上11時59分，透過網上投票（www.hkfa.com/vote）選出心水「香港足球明星十一人」、最佳教練、港超聯最佳港隊球員，以及兩名最佳年青球員。值得一提，公眾投票最高票數之球員將獲選為「最受球迷歡迎球星」。

根據足總網頁截至周五（3日）早上11時，共有約2,000名球迷參與投票，而在「香港足球明星十一人」中，大埔陳肇鈞暫以1,211票成為「票王」，與東方余在言於最佳中場稍為拋開，同時攻入亞洲盃第1,000球的Philip，又在港超聯最佳港隊球員一獎中獲得892票，領先次席的葉鴻輝700多票。最佳門將方面，大埔謝家榮則以988票暫時力壓「阿輝」。

而最佳後衞、前鋒相對鬥得激烈，後衞方面除大埔加比爾、東方高素巴耶夫稍為帶出，其餘包括理文徐宏傑、大埔馬高斯山度士、理文李毅凱、東方丹尼爾，票數非常接近。前鋒方面，東方巴科爾輕微拋開，惟理文兩將艾華頓、安尼亞、大埔盧卡斯和標準流浪伊巴謙等，同樣緊隨其後。

至於其餘兩個獎項，兩名東方小將余在言、吳宇㬢，在最佳青年球員一獎中暫時帶出，而最佳教練則相信屬東方盧比度與大埔李志堅之爭，前者奪得958票，領先「堅Sir」407票。

截至5月3日上午11時投票結果如下（只列部分）：

最佳門將：

謝家榮 988 票

葉鴻輝 582 票

陳嘉豪 49 票

最佳後衞：

加比爾 810 票

高素巴耶夫 710 票

徐宏傑 442 票

馬高斯山度士 398 票

李毅凱 395 票

丹尼爾 383 票

最佳中場：

陳肇鈞 1211 票

余在言 766 票

神田夢實 351 票

馬高斯 320 票

比迪高 281 票

米基爾 236 票

最佳前鋒：

巴科爾 841 票

艾華頓 633 票

安尼亞 633 票

盧卡斯 463 票

伊巴謙 376 票

最佳青年球員：

余在言 853 票

吳宇曦 573 票

趙正宇 427 票

馬希偉 413 票

最佳教練：

盧比度 958 票

李志堅 551 票

曾昭達 148 票

港超聯最佳港隊球員：

陳肇鈞 892 票

葉鴻輝 171 票

艾華頓 165 票

余在言 148 票

謝家榮 129 票