東拿利「新賭波罪」獲緩刑　8月底可復出

紐卡素中場辛度東拿利被英格蘭足總控告違規賭波一案，終於有判決，球會發表聲明，指呢位23歲意大利國腳被英足總判罰停賽2個月，但獲得緩刑，只要緩刑期間唔再犯，就唔需要服刑，意味可以如期8月27日復出。

辛度東拿利因為效力AC米蘭期間違規賭波，上年10月底被意大利足總重罰全球停賽10個月，並要上8個月戒賭課程，即使已轉投紐卡素，都要「坐波監」。禍不單行，呢位「新派路」今年3月被英格蘭足總控告，指佢上年夏天加盟紐卡素後，曾於2023年8月12日至10月12日期間50次違規賭波。

經過獨立委員會聆訊後，辛度東拿利承認有關指控，包括曾經落注紐卡素4場比賽，全部都係買「喜鵲」贏波，佢有份上陣其中3場比賽。獨立委員會最終判罰辛度東拿利停賽2個月，緩期執行，以及罰款2萬鎊(約19.6萬港元)。

今次判決對於紐卡素及辛度東拿利都係好消息，因為只要佢唔再犯，就唔需要服刑停賽2個月，換言之，等佢原本「禁賽令」8月27日屆滿後，就可以復出。新一季英超將於8月17日開鑼，預料辛度東拿利只會錯過季初首2至3場賽事，據悉辛度東拿利願意減薪，作為對球會嘅賠償。