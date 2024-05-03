麥維迪夫因傷退賽　歷赫加首晉大師賽4強

俄羅斯網球名將麥維迪夫周五（3日）在馬德里網球公開賽8強，因傷中途退賽，令捷克球手歷赫加（Jiri Lehecka）職業生涯首度打入ATP 大師賽4強。

麥維迪夫第1盤初段已請請求醫療暫停，其後他繼續堅持作賽，可惜到第9局被歷赫加破發，並先輸1盤4：6後，這位俄羅斯球手決定退賽，意味歷赫加職業生涯首度打入ATP大師賽4強，與阿里艾森爭入決賽，他賽後坦言對麥維迪夫因傷未能完成賽事感到可惜：「每當看見對手受傷，我都絕不好受，只能強逼自己保持集中，希望下次有機會與麥維迪夫交手時，能夠與他合演1場精彩賽事。」

此外，歷赫加早前就因傷退出蒙地卡羅及巴塞隆拿網賽，如今竟然成功打入大師賽4強，他認為這代表此前為復出而作的訓練未有白費：「我之前因背部傷患，錯過幾項比賽，但自己在這段時間仍有保持訓練，盼望在馬德里公開賽回復最佳狀態，結果我亦順利在這個比賽取得好成績。」

女單方面，世界排名第2的白羅斯好手莎芭蘭嘉4強以盤數2比1（1比6、7比5及7比6）反勝拿芭堅娜，將跟直落兩盤6比1及6比3，輕取姬絲的「一姐」施華德，合演上屆決賽翻版，且看施華德能否報一敗之仇，在馬德里網賽奪冠。