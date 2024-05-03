梁雅蕾首闖正賽創佳績　陳諾思關渝澄首圈止步

「FIE花劍世界盃香港站」周五（3日）續於亞洲國際博覽館進行第3日賽事，香港3名花劍女將勇闖正賽，其中梁雅蕾64強首戰告捷，勇挫世界排名38的Lyczbinska Hanna晉級，惟其後不敵排名第9的加拿大劍手止步32強。另外，奧運女花代表陳諾思及於小組賽發揮極佳的關渝澄，分別不敵意大利及法國劍手，首圈遺憾出局。

曾於2022亞青賽U20奪下金牌、世界排名第214位的梁雅蕾，今日生涯首度出戰世界盃正賽。這名19歲年輕港將於首圈64強對上排名高踞38位來自波蘭的Lyczbinska Hanna仍不畏懼，開場狀態大勇先取2:0，首回合戰至3:3平手，第2回合陷入僵局稍微落後5:7，激戰至第3回合梁雅蕾發動猛攻，連取4分拉開分差，最終以15:10取勝晉級32強。

次圈32強對手更加強悍，梁雅蕾需硬撼來自加拿大的Guo Jessica Zi Jia，後者雖然年僅18歲，但世界排名已高居第9位，更是東京奧運女花個人賽16強及今年世青賽衛冕冠軍。開場便難敵對手攻勢，分差被稍微拉開至2:6，最終苦戰至第2回合末段以6:15告負。梁雅蕾雖止步32強，仍創造驚喜成績完成是屆世界盃。

梁雅蕾賽後受訪表示今次比賽有驚喜，「很開心可以爭取打到32強，入到正賽的對手都很有實力，賽前沒有預期自己可以達到這個成績，但今場自己應該可以做得更好。Jessica同自己都是左手出劍，過招後可以感受到她經驗非常豐富，技術好又冷靜，日後會視她為目標之一不斷進步向前。」

對於今次主場舉辦賽事，梁雅蕾認為非常舒適：「可以在熟悉的環境比賽，聽到香港人加油打氣自己會受到很大鼓舞，希望未來可以有越來越多國際賽事在香港舉辦，同時亦希望自己可以打更多國際性比賽。」

另邊廂，已經手握巴黎奧運入場券的陳諾思（Daphne），首圈硬撼世界排名第4位的意大利老將芭天妮（Martina Batini）。比賽開始雙方互有領先，Daphne面對經驗豐富的意大利劍手一度戰至6:6平手，惟其後不慎連失7分，最終未能扭轉劣勢以7:15告負。

Daphne雖然落敗但未感失落，「其實我覺得這次是一個很好的訓練，因為Batini始終是世界高排名的選手，之前亦都去過奧運，我跟他打比賽之前，我都覺得自己可能實力上會有差距，但都有盡力嘗試打好每一劍，今次是很好的訓練可以知道自己有什麼做得不夠好。例如反超前時我以為掌握到節奏，但她（Batini）調整得比我快可以自信做好每個進攻，而我就陷入了她的節奏裡面，之後的比賽會改正不要重複犯錯。」

Daphne續道：「於世界盃級別的賽事，很開心可以看到自己的家人同朋友鼓掌歡呼，因為始終他們都沒看過我比賽，我都沒有被他們打氣過，第一次這麼齊人來看我比賽其實都很新鮮。」

此外，於首日小組賽直接出線的關渝澄，正賽對上世界排名第55位的法國劍手Lacheray Eva，前者較為激進的打法未能取得優勢，終以5:15落敗止步64強。