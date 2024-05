葡萄嗎？前港「一姐」曬合照　費達拿再帶子女來港訓練

網壇傳奇費達拿近日再低調來港,出席活動之餘再走訪香港高爾夫及網球學院(Hong Kong Golf and Tennis Academy )為子女安排訓練,前香港網球首席女單張玲在個人社交平台也忍不住大曬二人合照,相信惹來不少粉絲葡萄啊!

張玲自退役後繼續為香港網壇發展出力,一方面投身教練工作,帶領港隊青年球員出席不同國際賽,更成為首位代表香港參與WTA教練課程的前女子職業球手。

近年她亦在Hong Kong Golf and Tennis Academy工作,協助培育更多港產年青球員,最近她就在HKGTA偶遇網壇巨星費達拿,並被邀合照,令她「頓時心花怒放,幸福感爆棚」。張玲在個人社交平台上載了與費天王在位於西貢的學院裡合照,她留言道:「原本在工作,不應該合照,怎料他說:Lynn, let’s have a picture alone please! (讓我們來一張合照吧)」難怪張玲也按不住要把圖片上載「曬命」!她更附註正等待另一傳奇球星拿度的來訪。

HKGTA前年宣布與拿度網球學校(RNA)合作,成為亞洲首家拿度網球中心,昔日的勁敵兼戰友費達拿都選擇了讓子女到此學藝。