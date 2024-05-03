謝倫賓遜41分12助攻領紐約人晉級　創3項紀錄

NBA季後賽周五（3日）上演由紐約人作客76人的東岸首圈Game 6，最終客隊憑頭號球星謝倫賓遜全場轟入41分12助攻，助球隊以118：115險勝，並以場數4：2擊敗76人，連續兩季打入東岸次圈，其中謝倫賓遜在今個系列賽場均取得30分8助攻，為隊史第1人。

紐約人Game 5第4節讀秒階段領先下，被76人逼入加時，並最終落敗而回，錯失在主場勝出，晉級東岸次圈的機會，因此為兔夜長夢多的紐約人，Game 6開局打得強勢，第1節一度以28：9大幅領先，但76人背水一戰下，第2節打出1段32：15的攻勢，反超54：51完半場。

惟紐約人到下半場再度掌握優勢，除了謝倫賓遜全場攻入41分12助攻外，祖殊赫特亦於第4節讀秒階段射入關鍵3分，最終紐約人成功守住76人反撲，贏118：115完場，總場數贏4：2，晉級東岸次圈，而謝倫賓遜亦創下3項紀錄，包括在首圈場均取得30分8助攻，成為歷史首位在單一系列賽取得這項數據的紐約人球員，並成為NBA史上第4人能夠連續4場季後賽轟入39分，又繼2017年的韋斯布克後，第1位在單一系列賽，取得至少165分及40助攻的球員，因此謝倫賓遜對紐約人晉級可謂功不可沒。

至於同日另1場賽事，溜馬主場以120：98大破有「字母哥」安迪杜甘普繼續因傷缺陣的公鹿，同樣贏場數4：2晉級，將和紐約人爭入東岸決賽。