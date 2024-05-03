張家朗憾負一劍16強止步　教練：對手多次叫停打亂節奏

「FIE花劍世界盃香港站」周五（3日）上演個人賽正賽激戰，香港「劍神」張家朗16強以14：15憾負意大利劍手Davide Filippi，另外蔡俊彥和李逸朗亦於64強提早畢業。港隊周六（4日）早上10時半起轉戰團體賽，張家朗透露男子花劍將以全新陣容出擊，期望擦出火花，主場爭取佳績。（港台電視32台早上8時57分起直播）

世界排名第6的張家朗周五登場獲大批劍迷支持，除有其專屬應援手幅之外，更有人舉起「張家朗世一」的紙牌撐場，相當熱鬧。「家朗」64強以15：10力挫排名356的南韓選手Minseo Choi，其後32強迎來排名第95的英國19歲劍手Jamie Cook，開局打出5：1，其後兩人激烈爭持，Jamie Cook追至僅落後1分，最終張家朗冷靜應對，以15：13晉級。

張家朗16強大戰意大利世界排名85劍手Davide Filippi，張家朗開段領先最多3分，其後在領先11：9下被對手連搶3劍。意大利劍手幾乎每劍都要求看重播，令張家朗愈感不滿，他對不少裁判判決亦感不解，戰至12：13時終於「崩潰」，激動地蹲下、抱頭喊叫，劍迷隨即為他打氣。「家朗」之後收拾心情力追至14：14，惟最後仍以1分告負。

賽後張家朗表示，「劍手與裁判溝通是正常的事，因為大家都想清楚裁判的標準。但我感覺自己的狀態未如理想，這是一個運動員的過程，有高有低，我會盡力去找出問題調整狀態。」「家朗」明日（4日）將轉戰團體賽，他表示會抱著享受心態應戰：「我們會有新的團隊，磨合上會有不同，試一試用這隊爭下屆奧運。自己感覺都好新鮮，應該會有新火花，過一年奧運周期爭分，希望明日大家好好享受比賽，享受香港市民打氣的感覺。」他亦感謝市民入場支持，這對香港劍隊是一大鼓勵：「比賽好少聽到廣東話支持聲，今次好開心，好多謝你們，希望未來有更多世界大賽在香港舉行。」

花劍港隊主教練Gregory Koenig亦對賽果感失望：「這是一場不正常的比賽，意大利劍手在比賽進行時多次以說話、看重播的方式爭取時間恢復體力，不斷停頓更是打亂了我方的節奏，這個細節讓我對裁判有些生氣。不幸的是，最終我們沒有取得勝利，但我很肯定他（張家朗）能夠贏得這場比賽，而這個結果將有機會影響到他的奧運表現。不過，他成為奧運冠軍那時的世界排名亦不是很好，所以意味著一切皆有可能，我們不必那麼關注世界排名，重要的是應該更多關注比賽態度和心態，為奧運做好充分的準備，而我相信他已經冷靜下來面對接下來一切。」

另一港將、世界排名18的蔡俊彥首圈大戰美國世界排名第5好手陳海翔，蔡俊彥開局不順，但他全場未有放棄，特別戰至9：14時，連搶5分追成平手掀起高潮。可惜最後一劍出現爭議賽果，裁判重看片段後裁定陳海翔得分，港將終以14：15惜負。另外，李逸朗以4：15不敵世界「一哥」美國劍手艾堅，首圈止步。

賽後，蔡俊彥無奈表示不理解裁判決定：「今場早已預料是場硬仗，不管我或他贏都應該只會是險勝。比賽期間我已和裁判溝通過並作出調整，但最後結果是這樣，賽後會嘗試與他再溝通，希望將來遇到這個裁判可以達到他的標準。」蔡俊彥早前承認自失落今屆奧運資格後心情一直未能平伏，今場與陳海翔打出精彩一仗，令他找回前進的動力：「這不是好的起步，但算是一個新的開始，令我有多一點動力向前，起碼可以自己講：『我仲得』。之後的大獎賽和亞錦賽，我都不會設下名次目標，現階段我只想享受比賽。」對於港隊將在團體賽以新組合出戰，Ryan亦展現笑容：「大家可以期待一下。」李逸朗則認為，能與世界第一比賽獲得不少寶貴經驗，自己全職打劍年半後已有進步，短期目標是爭取本地前4排名。