港超聯　7日3賽又如何！東方狂攻港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）尾場，由東方坐鎮旺角大球場迎戰港會。主隊周中力挫傑志，氣勢一時無兩，且看港會在體力佔優下，能否守住對方狂攻。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方上場踢出今季代表作，以2比1擊敗衞冕之師傑志，主教練盧比度（Chino）認為該場勝仗對球隊和球迷都有重大意義。首循環東方曾以2比0擊敗港會，Chino期望球隊延續爭勝心：「港會踢法鮮明不嬲難應付，加上我哋7日內要踢3場波，球隊肯定要面對一定困難，球員要十分專注，同時保持競爭性。」馬高斯去仗因傷被調離場，Chino透露這位中場主力須要時間康復，是役會與拉傷大腿後肌的小將吳宇曦齊齊缺陣。

相隔4年後再幫助東方於聯賽擊敗傑志的黃梓浩，就認為上場勝仗印證了球隊的進步。他續指無論球隊今季最終聯賽排名如何，最重要盡力完成餘下賽事，面對踢法直接的港會，黃梓浩表示球隊已有應敵良策：「港會最大殺傷力嚟自死球戰術，但我哋都會踢出自己風格，希望贏到佢哋。」

港會方面，中場加斯特夫坦言東方近期狀態火熱，縱使對方周中才與傑志激戰，都未必令球隊有太大優勢，盼傾力一戰，盡力為對方大門製造麻煩：「東方最近嗰勢好強，而且佢哋好擅長快速轉邊，炮製攻門，加上巴科爾腳風大順，所以我哋要盡量填補空位，唔好咁易被佢哋搵到機會。」

前鋒泰亞高就認為東方防守穩健，但認為只要球隊發揮應有水準，亦有力為對方後防帶來險象：「我哋今季喺『賽馬會菁英盃』對過東方，其中1場打和之餘仲入咗佢哋3球，所以我覺得今場球隊係有力一戰嘅。」值得一提，雖然港會是役有峇夏比累積5張黃牌要停賽，但積施利及白星馳刑滿復出，成為防線的「及時雨」。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 16.梁振邦 8.巴拉克

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 11.黃皓雋

港會

門將：88.邁亞

後衞：18.積施利 4.劉學銘 5.菲杜化 23.白星馳

中場：19.簡嘉亨 16.溫俊 2.周子謙 17.加斯特夫

前鋒：26.里奧 91.泰亞高