港超聯　冠忠南區主場激鬥大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）假香港仔運動場爆發頭場賽事，冠忠南區主場鬥大埔。 南區為擺脫連敗頹勢，今場地頭出擊必定毫無保留，面對仍有機會衝擊前列的大埔，兩支區隊為爭勝隨時再演對攻戰。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上7時30分播映）

雖然南區經歷聯賽兩連敗，惟主教練楊正光指士氣未受影響，認為球隊發揮較之前有改善，有信心即使要硬撼「綠戰士」都有力搶分：「大埔幾個前鋒都好擅長打反擊，所以我哋嘅部署會繼續將條防線擺後少少，加上就算我哋上場輸畀理文，都見到大家嘅發揮比之前好咗，如果今場做好防守，隨時可以利用突擊搵到着數。」除了古安奴有傷在身，以及鞠盈智提早收咧，球隊未有增添傷兵，仍能以較充裕人腳應戰。

至於今場有機會倒戈的右閘李嘉耀，則形容大埔進攻極具效率，提醒球員集中防守，以免給予對方太多機會：「大埔左翼無論擺馬卡雷拿定蔡立靖出嚟，都會畀到我哋好大壓力，所以大家要打醒十二分精神，準備好同其他隊友互相補位。」

大埔上場擊敗深水埗後，聯賽已錄得10場不敗，繼續緊追前列分子。正處於緊密賽程的「綠戰士」，要面對7日內第3戰，主教練李志堅表示擔心球隊體能狀況：「上場喺耕地咁嘅球場係贏得好辛苦，我哋體能上肯定比南區輸蝕，對手絕對唔係輕易可以贏到嘅對手，後備力量比我哋強，今場會好難踢。」好消息是馮冠鳴坐完波監後可以復出，傷兵鄭子森則預計繼續倦勤。

上場攻入今季開齋波，兼幫助大埔奠勝的蔡立靖（Emi），期望繼續用好表現協助球隊贏波。「綠戰士」首循環曾以1比0擊敗南區，Emi相信球隊能再下一城：「我哋休息時間比較短，過去幾日都專注恢復，球隊每次對親南區都唔易踢，但我有信心球隊嘅一班進攻球員可以撕破對手防線。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 33.冨樫凌央

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 17.李小恆

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 31.翁煦濤

中場：16.陳肇鈞 70.比迪高 6.羅振庭

前鋒：95.雷仙奴 11.盧卡斯 23.蔡立靖