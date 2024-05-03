希斯基：麥克阿瑟心理優勢力足爆冷

今季澳職常規賽經已曲終人散，我們將會看到季後賽第1場比賽，由FC悉尼主場對FC麥克阿瑟的淘汰賽賽事。

FC悉尼上仗表現出色，主場以7比1大勝珀斯光輝，但他們今季的狀態時高時低，而我相信在季後賽期間，球隊的穩定性將會是一個相當關鍵的元素。

正因如此，我認為FC悉尼要取得季後賽冠軍，難度甚大，但祖羅利是陣中一位能夠帶領球隊表現更上一層樓的球員，他對珀斯光輝是梅開二度，今季一共參與了球隊18個入球。

這位英格蘭翼鋒將會夥拍法比奧高美斯及羅拔馬克，組成了一個堅固的攻擊組合。今季他們跟阿德萊德聯，一同成為常規賽入球最多的球隊，故他們最強之處絕對是進攻能力。

至於另一邊廂，我很高興可以看到FC麥克阿瑟上季於常規賽敬陪末席後，今季成功打入季後賽。他們今季往往都能夠以目標為本，取得需要的成績，故此，他們是值得取得季後賽一席。

我認為由烏斯高領軍的防線需要加強紀律性。雖然他們上場以0比3大敗於威靈頓鳳凰的腳下，但於前一場的常規賽卻以1比0擊敗了今場對手FC悉尼。積祖魯於該場勝仗中攻入了奠勝球。這位年青小將今季表現出色，有能力於邊路位置切入，並以左右腳開弓取得入球，大家將要留意他的演出。

今場淘汰圈賽事將會相當緊湊，但由於FC麥克阿瑟曾於最近擊敗過FC悉尼而擁有一定的心理優勢，所以我預計FC麥克阿瑟最終可以贏波，晉級4強。