祖高爾：阿仙奴死球入波板斧出色

如果這支阿仙奴今季未能奪得英超冠軍，他們會成為史上其中一隊無冕之王嗎？

兵工廠今季表現非常出色。我和不少人一樣，以為他們可能會在前兩場的倫敦打吡中陷入困境，但撇除對熱刺最後時刻的驚險，他們還是輕鬆地擊敗了車路士和熱刺。

他們在過程中展示出擊敗對手的多種方法，一方面可以通過傳控戰術摧毀對方，也可以縮後防守等待反擊機會置對方於死地。更甚的是，他們能通過各種死球方式突破對手，今季至今他們已經通過死球攻入22球（包括12碼），而在死球教練祖華到來之前，他們平均只通過死球攻入6球。

通過死球的入球數字上升是阿仙奴擁有現時聯賽排名的重要因素，共佔他們總入球的22%。雖然最終他們需要依靠曼城失分，才有機會贏得今季英超，我認為一旦發生這種情況，阿仙奴也絕對當之無愧地值得成為今季令人信服的冠軍。

在與兵工廠擁有不同的情況和期望下，般尼茅夫今季同樣也表現出色。在新領隊伊拉奧拿的帶領下，儘量球隊開季有點不穩，但現在他們已經穩定地找到了最佳陣型，並有望進入積分區上半版，這絕對是他們應得的成果。

般尼茅夫的成功很大程度上與他們的當家射手蘇蘭基的高入球數字有關，可以看得出他為入選英格蘭歐國盃大軍在盡最後的努力，除此以外本周我看到一個有關般尼茅夫今季的數據也給我留下深刻印象。

我們可能經常把中下游球隊標籤成擁有主場龍作客蟲的風格，儘管今季般尼茅夫在主場比作客多取6分，但在作客的比賽中總計也取得21分，今季英超作客積分榜上排名第8。更令我驚訝的是有別於傳統的作客穩守突擊作風，般尼茅夫作客的取分關鍵是有賴於以傳控為主導的戰術。我認為這展示了這支球隊的進步以及領隊將如何帶領他們前進。

雖然般尼茅夫的作客表現不錯，但今場造訪酋長球場對他們還是難度太高。我認為他們會逼使阿仙奴發揮其應有實力，而阿仙奴更勝一籌的技術將令他們主場取勝。