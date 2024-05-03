收到美女球迷畫作　高普感動眼濕濕

利物浦領隊高普日前收到一位金髮美女球迷畫作，內容係紀錄佢9年利物浦執教生涯，高普接收呢分咁有意義嘅禮物後，感動到眼濕濕。

《每日郵報》報道，送出畫作係一名利物浦球迷兼畫家Abigail Rudkin，一把長長金髮相當養眼，據報呢位美女畫家用咗兩個月時間創作呢幅畫，畫上寫有「You'll Never Walk Alone」(你永遠不會獨行)同「Danke Jurgen」(多謝祖根)等字句。

呢位女球迷畫家來到紅軍訓練基地，將畫作親手交畀高普，仲同高普攬攬，然後在社交網上留言：「今日係有史以來最好一日，為高普寫畫多年，終於可以向佢展示我嘅作品。」高普接收禮物後立即叫工作人員拍下影片，並表示：「我好震驚，佢係我見過最好嘅人，希望之後再見到佢。」

Abigail Rudkin成為利物浦嘅特別客人，在訓練基地內獲得瘋狂集郵權限，佢社交網先後PO出同華基爾雲迪積克、達雲紐尼斯、阿祖安卡斯迪路等球員合照，仲留言話：「經過咁不平凡嘅一日，以後嘅日子點算？」