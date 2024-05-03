巴黎奧運外卡事件　田總指黃尹雋達A標「並非事實」

馬拉松香港紀錄保持者黃尹雋於社交網上，公開發表未能獲外卡參戰巴黎奧運的心情，他透露原本希望透過中國香港田徑總會申請巴黎奧運馬拉松賽事的外卡，稱自己為「香港暫時唯一一個運動員係達到田總上年年尾公佈的綜合運動會選拔標準A標」，但最終不得要領。惟田總周五（3日）晚上發表聲明，指黃提出的奧運達標成績「並非事實」，加上該位長跑一哥去年已申請退出香港田徑代表隊，意謂他並未有入圍奧運隊的身份資格。

擁有4個香港紀錄包括10公里、15公里、半馬拉松及馬拉松港績的黃尹雋，近年獨立發展，依然取得突出的成績，例如去年9月於德國柏林馬拉松造出2小時16分22秒新港績，以及今年渣馬排名香港第一等。一直希望追夢去奧運的他，自爆近期身體狀態不佳，「奧運馬拉松達標期截止日期將近，加上前兩星期肝酵素直上3200 ，訓（瞓）咗醫院兩星期，以成績達標已不太可能，所以就希望用另一途徑：外卡報名。」

他解釋道：「今屆外卡項目只有100m，800m 同馬拉松，如果一個地區沒有任何一個選手達標奧運，就可以派一個選手參加以上其中一個項目。到目前為止，至少自己係香港暫時唯一一個運動員係達到田總上年年尾公佈的綜合運動會選拔標準A標。由三月底開始諮詢，可惜，在馬拉松外卡截止報名當天才被告知：自己被認可為有效香港紀錄的成績為無效選拔成績。雖然唔明白當中邏輯，但我尊重田總嘅決定，所以冇追問點解，總會定嘅規矩，要加入就只有服從。」

「其實自己好開心越嚟越做到自己心目中嘅樣子。可以讓自己嘅興趣，成為自己工作，維持生活。奧運仍然係自己其中一個目標，但運動員唔應該只係得奧運，目標仲可以係國際田聯標牌比賽上頒獎台，又或者六大馬拉松去到前8名，又或者簡單啲，將PB 有咁快推咁快。」

周五晚上，香港田徑發表聲明講述國際田聯對發外卡的安排，而「黃尹雋先生於其個人社交平台上表示他已達到所謂『綜合性運動會選拔標準A標』，實為『中國香港田徑隊2024-2026年度綜合性運動會/世界錦標賽/亞洲錦標賽/全國錦標賽/東亞錦標賽』選拔標準。而該通告已清楚列明奧運會、青年奧運會、世界錦標賽等賽事，需依照國際田聯所規定的參賽標準及成績計算日期作參賽考慮。所以黃先生提出已達到『香港暫時唯一一位運動員達到田總去年公佈的綜合性運動會選拔標準A標』並非事實。」

田總續指，入選運動員必須是有效的田總註册運動員及香港田徑代表隊成員。「黃先生於2023年4月17日申請退出香港田徑代表隊，直至黄先生今日在其個人社交平台的發言之前，黃先生仍未向本會提供再次申請成為香港田徑代表隊成員所需的補充資料。」