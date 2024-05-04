「光頭林源三」補時9分鐘救12碼　日本奪U23亞洲盃冠軍

周五(3日)深夜U23亞洲盃決賽出現戲劇性賽果，日本U23補時1分鐘入波打開紀錄，但8分鐘後被判罰12碼，眼見可能會打和之際，日本門將小久保玲央撲出烏茲別克U23中場拉克蒙拿利夫主射嘅12碼，力保1比0勝果，成為史上第一支兩奪U23亞洲盃冠軍嘅球隊。

烏茲別克U23今屆一直有出色發揮，由分組賽至4強，全部贏2球或以上，兼保持不失球，來到今場決賽亦佔有較多攻勢，包括上半場有1次射遠中楣彈出。日本U23以穩守突擊同對手周旋，戰至補時日本球員逼甩對手腳下球，立即打反擊，由後備上陣嘅山田楓喜喺禁區邊起腳射入。

日本U23以為冠軍在望時，後衞關根大輝卻不慎喺禁區內犯手球，球證睇完VAR後，判罰12碼，烏茲別克U23派出剛於補時3分鐘後備上陣嘅拉克蒙拿利夫主射，呢位防守中場可能未熱夠身，射門被小久保玲央捉到路撲出，日本U23維持贏1比0，繼2016年後再次捧盃。

小久保玲央一戰成名，呢位23歲鋼門身高1米91，屬於日本同尼日利亞混血兒，現時效力葡超勁旅賓菲加，絕非池中物，佢以光頭形象示人，被封為「光頭林源三」。

至於烏茲別克U23來到決賽先至失今屆第1球，亦係最致命1球，繼上屆之後，連續兩屆屈居亞軍。