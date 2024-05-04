周天成勇挫「龍王」！台北贏丹麥湯盃創歷史

自爆早年患上癌症的周天成，為中華台北打頭陣贏得關鍵一仗。

去年自爆患上大腸癌的中華台北名將周天成，周五（3日）在湯姆斯盃羽毛球團體賽打出漂亮一仗，力挫「世一」丹麥的安賽龍，並率領中華台北爆冷淘汰丹麥，歷史性闖入4強，穩奪湯盃獎牌。

即使賽前被睇低一線，但「寶島一哥」周天成打頭陣面對安賽龍則用行動說出「一切皆有可能」，二人激戰1小時08分鐘，球來球往，狀態大勇的周天成攻守兼備，嚴防加上強攻令安賽龍打到發忟、一度掟拍，最終周天成以21比19、14比21及21比19力挫「龍王」，為中華台北注下強心針。

取得領先優勢的中華台北愈戰愈勇，繼而在兩場雙打直落兩局取勝，而安頓臣則在第二場男單為丹麥險勝破蛋，最終中華台北以3比1淘汰丹麥，歷史性躋身湯姆斯盃4強。

周天成賽後坦言安賽龍是世界上最好的球員，他也深信「龍王」會反擊：「我盡量專注在我能做的事情上，我的隊友為我打氣，我明白要必須為他們贏下；最後那幾分，我持續加快速度，根本不知道發生什麼事，彼此就這樣來回（球）。」34歲的周天成上月復出勇奪泰國大師賽冠軍後，自爆去年罹患大腸癌，並已進行了切除手術，身體已經康復。

至於安賽龍賽後對於自己曾在首局領先10比5的情況下落敗，有點不憤:「我嘗試保持冷靜，但效果不好，這場激烈對決非常高強度，周天成打得非常出色，他絕對值得這場勝利。第一局原本我是有優勢，但放慢了腳步，那真是經驗不足；坦白說，真是有點憤怒。」

其後，安賽龍情緒平伏後在個人社交平台發文：「這真是艱難的敗仗，但能為丹麥隊出戰永遠是我的榮幸，祝福所有晉級的隊伍好運，也和各位在幾周後的馬來西亞大師賽相見！」

至於另一場湯姆斯盃8強戰，印尼以3比1擊敗南韓，躋身準決賽。優霸盃方面，南韓女隊則以直落3比0淘汰中華台北，與印尼齊闖4強。