英超早場！阿仙奴閃擊戰速破般茅

英超早場，阿仙奴主場迎戰般尼茅夫，「兵工廠」走勢凌厲，近3場聯賽全勝，合共轟入10球，並且往往發動閃擊戰，早段就入波，近6場聯賽有5次上半場領先。至於般尼茅夫高不成、低不就，戰意成疑之下，難以抵擋對手強攻，一於直取阿仙奴半場主勝。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

阿仙奴雖然排榜首，但僅領先第2位曼城1分，兼踢多對方1場，換言之爭標首要條件係盡力贏晒餘下3場聯賽之外，仲要寄望「藍月亮」失分。即使「兵工廠」爭標形勢處於被動，但來到最後關頭，已經唔可以諗太多，只能做好自己，盡人事聽天命。事實上，阿仙奴衝冠意志非常堅定，取得聯賽3連勝，包括大炒同市宿敵車路士5比0。

上仗贏另一支倫敦勁旅熱刺3比2，上半場已領先3球，踢法非常搶韁。夏維斯腳風非常順，近2場射入3球，加上布卡約沙卡、李安度杜沙特等進攻猛將，相信可以迅速攻破般尼茅夫防線。

般尼茅夫爭奪下屆歐洲賽入場券機會渺茫，亦冇護級壓力，餘下3場可以大踢風流波，佢哋近2場先後擊敗狼隊、白禮頓，主因係對手實力及狀態甚差。睇番般茅今季英超往往遇強即屈，包括作客以1比6大敗於曼城腳下，主場對阿仙奴則慘吞4蛋，上半場已落後2球，可見雙方實力差距極大。般尼茅夫今仗造訪酋長球場，實在凶多吉少。

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