港超聯 冠忠南區主場激鬥大埔
2024年05月04日 14:01
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）假香港仔運動場上演頭場對決，冠忠南區與大埔合演地區打吡。南區今場有黎格爾及趙聡悟坐鎮中場，陳傲軒復任正選，支援戴起隊長臂章的史提芬彭利拿攻堅，佐佐木周及積遜先列後備；「綠戰士」派出6位外援擔正，比迪高於中場派牌，支援盧卡斯、馬卡雷拿及蔡立靖進攻三叉戟攻堅。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上7時30分播映）
冠忠南區正選：
25 伍瑋謙 [GK]
4 川瀬浩太
6 基斯
7 史提芬彭利拿 [C]
8 李嘉耀
12 杜馬思
15 黎格爾
16 翟廷峯
18 艾華
19 趙聡悟
28 陳傲軒
大埔正選：
94 謝家榮 [GK]
4 馮冠鳴
6 羅振庭
7 馬卡雷拿
11 盧卡斯
14 馬高斯山度士
16 陳肇鈞
23 蔡立靖
26 李家豪
33 加比爾 [C]
70 比迪高
冠忠南區後備：
1 蔡子濤 [GK]
31 顏翱天 [GK]
77 利奧
11 佐佐木周
13 梁祐維
17 李小恆
20 游卓峰
21 馬文政
22 陳潤潼
26 陳凱柏
33 冨樫凌央
90 積遜
大埔後備：
1 錢兆琛 [GK]
41 林志基 [GK]
3 潘子希
8 彭欽蓬
10 利馬
20 王顯琛
25 張力行
27 黃祖心
55 袁熙懃
77 郭縉諾
80 鍾偉強
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）假香港仔運動場爆發頭場賽事，冠忠南區主場鬥大埔。 南區為擺脫連敗頹勢，今場地頭出擊必定毫無保留，面對仍有機會衝擊前列的大埔，兩支區隊為爭勝隨時再演對攻戰。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上7時30分播映）
雖然南區經歷聯賽兩連敗，惟主教練楊正光指士氣未受影響，認為球隊發揮較之前有改善，有信心即使要硬撼「綠戰士」都有力搶分：「大埔幾個前鋒都好擅長打反擊，所以我哋嘅部署會繼續將條防線擺後少少，加上就算我哋上場輸畀理文，都見到大家嘅發揮比之前好咗，如果今場做好防守，隨時可以利用突擊搵到着數。」除了古安奴有傷在身，以及鞠盈智提早收咧，球隊未有增添傷兵，仍能以較充裕人腳應戰。
至於今場有機會倒戈的右閘李嘉耀，則形容大埔進攻極具效率，提醒球員集中防守，以免給予對方太多機會：「大埔左翼無論擺馬卡雷拿定蔡立靖出嚟，都會畀到我哋好大壓力，所以大家要打醒十二分精神，準備好同其他隊友互相補位。」
大埔上場擊敗深水埗後，聯賽已錄得10場不敗，繼續緊追前列分子。正處於緊密賽程的「綠戰士」，要面對7日內第3戰，主教練李志堅表示擔心球隊體能狀況：「上場喺耕地咁嘅球場係贏得好辛苦，我哋體能上肯定比南區輸蝕，對手絕對唔係輕易可以贏到嘅對手，後備力量比我哋強，今場會好難踢。」好消息是馮冠鳴坐完波監後可以復出，傷兵鄭子森則預計繼續倦勤。
上場攻入今季開齋波，兼幫助大埔奠勝的蔡立靖（Emi），期望繼續用好表現協助球隊贏波。「綠戰士」首循環曾以1比0擊敗南區，Emi相信球隊能再下一城：「我哋休息時間比較短，過去幾日都專注恢復，球隊每次對親南區都唔易踢，但我有信心球隊嘅一班進攻球員可以撕破對手防線。」