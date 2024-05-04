米切爾轟50分創多項紀錄　今年季後賽將首演「搶7」

NBA季後賽打得激烈，堅持帶傷上陣的米切爾，全場為騎士米切爾轟入50分寫下季後賽新高紀錄，惟未能協助球隊取勝，被魔術迫和總場數3比3，將出現今年首個「搶7」爭逐。

賽前總場數領先3比2的騎士周五在季後賽作客魔術，在米切爾的領軍下，曾一度拋離對手9分，並且前三節平均有5分領前的優勢；而作為球隊頭號人物，米切爾表現搶鏡，全場轟入50分，創下了他加盟騎士在季後賽的單場得分新高紀錄，而且也是繼勒邦占士2018年(51分)後，再有一位騎士球員在季後賽單場貢獻50+。

這是米切爾在季後賽生涯第3次有50+得分，追平了艾弗遜並列歷史第3，僅次於米高佐敦(8次)及張伯倫(4次)。但可惜米切爾今仗未能「單天保至尊」，後段魔術趁主場優勢發力，再下一城，成功拿上第6場，將比賽迫和至3比3，將於香港時間周一進行決賽的第7仗。

至於快艇則以101比114不敵獨行俠，總比數以2比4遭淘汰，而占士夏登以2016年後首次在季後賽首圈出局，而他今天為快艇取得16分7籃板13助攻。