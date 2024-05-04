白禮頓有Plan B　想請英冠37歲少帥接替迪薩比

白禮頓領隊迪薩比成為拜仁慕尼黑挖角目標，會方亦為失去呢位意大利名帥，做好準備，一旦迪薩比離隊，就會邀請英冠球隊葉士域治主帥基蘭麥堅拿接手執教，呢位37歲少帥一手將葉士域治由英甲，帶到現時即將升上英超，「神奇力量」更勝迪薩比。

雖然迪薩比願意留隊，但面對拜仁積極拉攏，呢位44歲主帥隨時有可能改變主意，畢竟執教拜仁，好大機會可以一嘗捧盃滋味。白禮頓管理層自知未必留得住迪薩比，開始物色新帥，並睇中基蘭麥堅拿。

基蘭麥堅拿22歲就因為受傷掛靴，其後曾擔任熱刺及曼聯U18青年軍教練，2021年12月臨危受命成為葉士域治領隊，球隊喺佢改造後，由英甲下游位置，表現逐漸回升，上季獲得英甲亞軍升上英冠。

葉士域治今季英冠表現愈戰愈勇，只要周六(4日)晚最後1場聯賽主場打和哈特斯菲爾德，就可以升上英超，基蘭麥堅拿教波能力備受認同，已當選今季英冠最佳領隊，吸引白禮頓注意。不過，如果葉士域治取得英超席位，基蘭麥堅拿仲有冇必要跳槽去另一支英超中小型球隊，就成為疑問。