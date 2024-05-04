港超聯　7日3賽又如何！東方狂攻港會

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周六（4日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，東方坐鎮旺角大球場迎戰港會。近況大勇的主隊由丹尼爾及高素巴耶夫鎮守中路，梁振邦和巴拉克控制中場，支援巴科爾攻堅；港會方面，由馮朗軒把關，積施利及白星馳刑滿復出，福保羅先列後備。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

8 巴拉克

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

21 丹尼爾

22 梁冠聰

23 馬希偉

30 黃梓浩

港會正選：

21 馮朗軒 ［GK］

4 劉學銘

5 菲杜化

16 溫俊

17 加斯特夫

18 積施利 ［C］

19 簡嘉亨

20 小池晃廣

23 白星馳

26 里奧

91 泰亞高

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

6 郭崇毅

15 黃浩然

17 柳志成

19 于楊

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

港會後備：

81 艾斯亨利 ［GK］

2 周子謙

3 費利皮爾

10 莊馬仕

12 村越俊宏

24 斯特芬

30 福保羅

31 博偉程

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）尾場，由東方坐鎮旺角大球場迎戰港會。主隊周中力挫傑志，氣勢一時無兩，且看港會在體力佔優下，能否守住對方狂攻。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方上場踢出今季代表作，以2比1擊敗衞冕之師傑志，主教練盧比度（Chino）認為該場勝仗對球隊和球迷都有重大意義。首循環東方曾以2比0擊敗港會，Chino期望球隊延續爭勝心：「港會踢法鮮明不嬲難應付，加上我哋7日內要踢3場波，球隊肯定要面對一定困難，球員要十分專注，同時保持競爭性。」馬高斯去仗因傷被調離場，Chino透露這位中場主力須要時間康復，是役會與拉傷大腿後肌的小將吳宇曦齊齊缺陣，此外余在言亦需要停賽。

相隔逾3年後再幫助東方於聯賽擊敗傑志的黃梓浩，就認為上場勝仗印證了球隊的進步。他續指無論球隊今季最終聯賽排名如何，最重要盡力完成餘下賽事，面對踢法直接的港會，黃梓浩表示球隊已有應敵良策：「港會最大殺傷力嚟自死球戰術，但我哋都會踢出自己風格，希望贏到佢哋。」

港會方面，中場加斯特夫坦言東方近期狀態火熱，縱使對方周中才與傑志激戰，都未必令球隊有太大優勢，盼傾力一戰，盡力為對方製造麻煩：「東方最近嗰勢好強，而且佢哋好擅長快速轉邊，炮製攻門，加上巴科爾腳風大順，所以我哋要盡量填補空位，唔好咁易被佢哋搵到機會。」

前鋒泰亞高就認為東方防守穩健，但認為只要球隊發揮應有水準，亦有力為對方後防帶來險象：「我哋今季喺『賽馬會菁英盃』對過東方，其中1場打和之餘仲入咗佢哋3球，所以我覺得今場球隊係有力一戰嘅。」值得一提，雖然港會是役有峇夏比累積5張黃牌要停賽，但積施利及白星馳刑滿復出，成為防線的「及時雨」。