港超聯 7日3賽又如何！東方狂攻港會
2024年05月04日 17:01
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周六（4日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，東方坐鎮旺角大球場迎戰港會。近況大勇的主隊由丹尼爾及高素巴耶夫鎮守中路，梁振邦和巴拉克控制中場，支援巴科爾攻堅；港會方面，由馮朗軒把關，積施利及白星馳刑滿復出，福保羅先列後備。
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
2 賀爾
3 高素巴耶夫
7 巴科爾
8 巴拉克
11 黃皓雋
16 梁振邦 [C]
21 丹尼爾
22 梁冠聰
23 馬希偉
30 黃梓浩
港會正選：
21 馮朗軒 ［GK］
4 劉學銘
5 菲杜化
16 溫俊
17 加斯特夫
18 積施利 ［C］
19 簡嘉亨
20 小池晃廣
23 白星馳
26 里奧
91 泰亞高
東方後備：
26 廖富源 [GK]
40 鍾凱文 [GK]
6 郭崇毅
15 黃浩然
17 柳志成
19 于楊
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
港會後備：
81 艾斯亨利 ［GK］
2 周子謙
3 費利皮爾
10 莊馬仕
12 村越俊宏
24 斯特芬
30 福保羅
31 博偉程
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）尾場，由東方坐鎮旺角大球場迎戰港會。主隊周中力挫傑志，氣勢一時無兩，且看港會在體力佔優下，能否守住對方狂攻。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
東方上場踢出今季代表作，以2比1擊敗衞冕之師傑志，主教練盧比度（Chino）認為該場勝仗對球隊和球迷都有重大意義。首循環東方曾以2比0擊敗港會，Chino期望球隊延續爭勝心：「港會踢法鮮明不嬲難應付，加上我哋7日內要踢3場波，球隊肯定要面對一定困難，球員要十分專注，同時保持競爭性。」馬高斯去仗因傷被調離場，Chino透露這位中場主力須要時間康復，是役會與拉傷大腿後肌的小將吳宇曦齊齊缺陣，此外余在言亦需要停賽。
相隔逾3年後再幫助東方於聯賽擊敗傑志的黃梓浩，就認為上場勝仗印證了球隊的進步。他續指無論球隊今季最終聯賽排名如何，最重要盡力完成餘下賽事，面對踢法直接的港會，黃梓浩表示球隊已有應敵良策：「港會最大殺傷力嚟自死球戰術，但我哋都會踢出自己風格，希望贏到佢哋。」
港會方面，中場加斯特夫坦言東方近期狀態火熱，縱使對方周中才與傑志激戰，都未必令球隊有太大優勢，盼傾力一戰，盡力為對方製造麻煩：「東方最近嗰勢好強，而且佢哋好擅長快速轉邊，炮製攻門，加上巴科爾腳風大順，所以我哋要盡量填補空位，唔好咁易被佢哋搵到機會。」
前鋒泰亞高就認為東方防守穩健，但認為只要球隊發揮應有水準，亦有力為對方後防帶來險象：「我哋今季喺『賽馬會菁英盃』對過東方，其中1場打和之餘仲入咗佢哋3球，所以我覺得今場球隊係有力一戰嘅。」值得一提，雖然港會是役有峇夏比累積5張黃牌要停賽，但積施利及白星馳刑滿復出，成為防線的「及時雨」。