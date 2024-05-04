港超聯　大埔失分！遭冠忠南區逼和

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（4日）假香港仔運動場上演頭場對決，冠忠南區與大埔合演地區打吡。結果下半場食詐胡的南區，以0比0賽和多次門前失機的大埔。

南區今場有黎格爾及趙聡悟坐鎮中場，陳傲軒復任正選，支援戴起隊長臂章的史提芬彭利拿攻堅，佐佐木周及積遜先列後備；「綠戰士」派出6位外援擔正，比迪高於中場派牌，支援盧卡斯、馬卡雷拿及蔡立靖進攻三叉戟攻堅。

是日天氣不穩，天文台開賽前已發出紅色暴雨警告，雖然比賽期間停雨，但球場多處都出現積水。南區率先發圍，10分鐘反擊機會，趙聡悟引球推進再交前，史提芬彭利拿窄位起腳，被及時回防的李家豪解圍。大埔其後開始入局，12分鐘，比迪高禁區外的冷箭擦楣而過。8分鐘後，陳肇鈞接應盧卡斯傳中，禁區內斜身窩利射得太正，被伍瑋謙撲出。38分鐘，盧卡斯送出直線，李家豪後上一射僅中網側。43分鐘，李家豪右路傳中，陳肇鈞的頭鎚及盧卡斯緊接的補射，都被伍瑋謙化解，雙方半場互無紀錄。

換邊後大埔攻勢依然猛烈，51分鐘，盧卡斯在川瀬浩太干擾下起腳，被伍瑋謙接實。6分鐘後，李家豪罰球直射中楣彈出。南區其後換入李小恆及佐佐木周加強攻勢，73分鐘，史提芬彭利拿禁區內一射中柱彈出，緊接「肥彭」禁區內成功破網，不過球證示意越位，慘食詐胡。結果雙方都未能打破僵局，0比0握手言和。