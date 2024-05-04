港超聯　奮戰零封大埔　川瀬浩太：對防線有信心

冠忠南區周六（4日）坐鎮香港仔運動場，最終以0比0逼和大埔，成為繼理文及傑志後，另一支在聯賽能夠零封大埔的球隊。今場除了要應付惡劣比賽環境之外，南區還要面對「綠戰士」猛烈攻勢，其中成功發揮高空優勢的川瀬浩太（Kota），就表示對球隊防守有信心，但承認球隊表示仍有進步空間。

受天雨關係，今場賽前天文台一度發出紅色暴雨警告，比賽場地出現不少積水，地面組織難以進行的情況下，兩軍都改用長傳急攻踢法，為南區擔正的川瀬浩太，也能夠發揮其出色的爭頂能力，惟要面對盧卡斯等大埔前鋒連番衝擊，Kota承認不易應付：「同大埔班前鋒博鬥唔容易，但可以力保不失，係值得開心。」他承認場地難免影響球隊表現：「一次失誤就好大機會要負出代價，不過我對球隊防線好有信心，尤其係Ivan（門將伍瑋謙），90分鐘都保持專注。」

季中因傷缺陣逾1個月的Kota，下半季已重返正選大軍，他表示少不了教練團的支持。南區靠這場和局終止兩連敗頹勢，惟Kota認為球隊表現可以更好：「球隊仲有好多方面可以做好啲，我自己除咗爭返正選位置，都想繼續用表現證明自己，幫助球隊變番一支長勝之師。」