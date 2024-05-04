夏蘭特回勇數胡　曼城搶攻上盤殺破狼

英超「二哥」曼城將會主場出擊，迎戰狼隊。「藍月亮」落後榜首阿仙奴1分，但少踢1場，掌握爭標主動權，只要餘下賽事全勝就可封王，全隊上下不敢怠慢，為免夜長夢多定必甫開賽即搶攻，佢哋近4次對狼隊3次贏3球或以上，有晒往績支持，曼城讓2.5/3球，照捧上盤。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼城上場2比0擊敗諾定咸森林，睇落好順利，但實際上贏波過程驚險萬分，若非對方多次錯失門前機會，曼城極可能贏唔到。而呢場波亦反映曼城防守唔夠硬淨，特別係全隊壓上前搶攻期間，後防容易有甩漏，加上首席門將艾達臣摩拉斯於上場受傷，季尾餘下時間焗用史堤芬奧迪加把關，令主帥哥迪奧拿冇得揀，只能繼續以攻代守。

艾寧夏蘭特上場後備上陣攻入1球，令佢暫時以21球排射手榜榜首，今場將復任正選，喺鋒線繼續數胡。佢嘅好拍檔奇雲迪布尼、菲爾科頓同貝拿度施華將會全力支援，希望贏得幾多得幾多。

狼隊位居中游位置，季尾賽事鍾意點踢都得，雖然上場擊敗護級球隊盧頓，但喺呢場勝仗之前經歷7場不勝，實在靠唔住。自從狼隊兩大主力柏度尼圖同奇治戴臣受傷缺陣以來，攻守演出確實差咗好多，今場遇上全力衝冠嘅曼城，預料難以招架，大敗屬意料中事。

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