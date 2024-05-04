港超聯　標準流浪攞香港U23嚟壯聲威？

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場，標準流浪於旺角大球場主場迎戰香港U23。流浪首循環曾大勝5球，加上10日後便要出戰「賽馬會菁英盃」決賽，今場一定全力搶攻，務求取得一場漂亮勝利，在大戰前壯聲威！（周日晚上6時開賽）

標準流浪上場作客1球小勝均業北區，暫時升上第6位，隊長林嘉緯大讚全隊發揮出應有水準，惟仍需要改善把握力，以及提升攻守速率。球季已踏入尾聲，「嘉緯」強調球隊會全部人一條心，繼續在餘下每一場搏到盡：「畢竟我嘅職業球員生涯都剩底冇幾多場，同埋想以勝利回應支持者嘅期待，最後3場聯賽盡力爭勝。當然都要做好調整，迎接之後嘅菁英盃決賽。」

香港U23去役吞下傑志6蛋後，錄得聯賽兩連敗，次循環再鬥流浪，梁煒烽表示已有準備要應付另一場硬仗：「流浪仲有菁英盃決賽要踢，所以呢場都未必完全放鬆，可能會似今場為演練。」對手陣中進攻好手如雲，作為中堅的梁煒烽就表示需要特別應付伊巴謙：「流浪多數搵伊巴謙做前場支點，要盡力令佢冇咁容易停波，阻止對手反擊機會。」黎皚韜停賽後今場可以復出，至於受肩傷困擾的郭子堦已經復操。